El millón y medio de ballenas que pueblan nuestros océanos intentan sobrevivir al ser humano

El estudio llevado a cabo por OceanCare indica que evitar el exceso de velocidad de los buques es la única forma de evitar el riesgo de colisiones mortales con ballenas. Habrá que reducir esa velocidad a 10 nudos (si no se supera es probable que una colisión no será letal para la ballena). Los ferris, con un total de más de 10 millones de kilómetros recorridos en 2023, navegaron más del 90% a velocidades superiores a 10 nudos y casi un 30% a más de 20 nudos. Además, los estudios concluyen que una colisión que no supere los 10 nudos es muy probable que no tenga un efecto letal para las ballenas.