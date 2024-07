El PSOE trata de sostener el relato de que el PP no ha roto con Vox y presionará con que mantiene políticas y cargos "ultras"

Los pactos de coalición entre el PP y Vox se alzaron como la principal baza del PSOE para hacer oposición a los de Alberto Núñez Feijóo, a quienes acusan de comprar el discurso "ultra", pero ahora que Santiago Abascal ha roto en las cinco autonomías donde gobernaban -más el acuerdo parlamentario en Baleares-, Ferraz tiene que hacer encaje de bolillos en su estrategia argumental. De momento, no dejarán de vincular al PP con la extrema derecha esgrimiendo que mantienen las políticas y los cargos "ultras" y ponen como una "prueba de algodón" su posición respecto a la reforma de la ley de extranjería para obligar a la reubicación de menores migrantes desde territorios sobrepasados como ocurre con Canarias. Sus mensajes se centrarán en evidenciar que ha sido Abascal y no Feijóo quien ha roto sus acuerdos, que el PP continúa gobernando con Vox en ayuntamientos y diputaciones, y también en señalar liderazgos como el de Madrid donde, a su juicio, no hace falta un gobierno con Vox para que su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, tenga discursos similares.

El miedo a la ultraderecha ha sido un revulsivo electoral para el PSOE, más después de las elecciones del 28 de mayo de 2023, cuando el PP y Vox sellaron alianzas en comunidades autónomas que ahora la dirección de Bambú ha roto. En todos los comicios posteriores -las elecciones generales, gallegas, vascas, catalanas y europeas-, las críticas al tándem PP-Vox han estado presentes en mayor o menor medida en los mítines de campaña del PSOE. Ahora que la ruptura es un hecho, Ferraz quiere poner entre la espada y la pared al PP con la votación de la reforma de la ley de extranjería en el Congreso para determinar si el divorcio del PP con el posicionamiento con los de Abascal es real, aunque ya avanzan varios 'peros' para desconfiar de ello. Y en ellos se basarán para seguir asociando al PP con el discurso de Vox.

En Ferraz defienden que la ruptura de Vox no significa que los populares se hayan querido distanciar de la extrema derecha. Y, a su juicio, el fin de las coaliciones tampoco implica que vayan a dejar las políticas 'ultra', "el PP no es de ultraderecha por estar con Vox. Son sus políticas", subrayan, exigiendo con ello la derogación de cualquier norma que vaya contra el colectivo LGTBI y el feminismo, así como las llamadas 'leyes de concordia' en comunidades donde gobernaban con Vox. Además, recuerdan que siguen haciéndolo en más de un centenar de ayuntamientos y diputaciones y que hay territorios como Madrid donde gobiernan como "ultras".

También quieren evidenciar que hay consejeros de Vox que se quedarán en sus cargos autonómicos tras dejar el partido, por lo que consideran que "la ultraderecha sigue" gobernando y exigen su cese inmediato. "Uno no es ultra solo por el carnet", resaltan al respecto desde la dirección socialista.

Varios ministros incidieron en estas exigencias tras hacerlo el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde Washington. El líder socialista celebró la marcha de Vox de los gobiernos, pidió su salida de los ayuntamientos, así como la ruptura del PP con sus políticas. Y en el mismo sentido se pronunció el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que apuntó que si el PP quiere "romper amarras" definitivamente con la ultraderecha debería cesar a sus concejales, pidió su apoyo para la reforma de la ley de extranjería para constatar la ruptura y resaltó que no es el PP quien "abandona a la ultraderecha de Vox" sino al contrario.

Al igual que la ministra portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, que aseguró que el PSOE hará una oposición "constructiva y responsable" en los cinco gobiernos autonómicos donde el PP gobierna en minoría, aunque invitó a los populares a repensar la suya con acciones como apoyar la reforma de la citada ley.

La continuidad del Gobierno y la renovación de órganos

La "dificultad añadida" que mencionó Feijóo para referirse a que el PP presidirá estas cinco comunidades en minoría, será a su vez utilizada por el PSOE para defender la complicada aritmética parlamentaria del Gobierno, que tampoco cuenta con mayoría absoluta en el Congreso. Desde la dirección de Ferraz resaltan que el PP lleva desde la investidura de Sánchez diciendo que el Gobierno "nació muerto" y ahora le han "estallado en la cara" todos sus Ejecutivos autonómicos, lo que utilizarán para desactivar las críticas del PP contra Sánchez.

Con todo, esta ruptura entre el PP y Vox ha irrumpido en medio de las negociaciones de los populares y los socialistas para renovar determinados órganos tras el pacto del CGPJ. Entre ellos el Banco de España, la Junta Electoral Central o la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Respecto al Banco de España, aunque parecía que había avances e incluso prisas por parte del Gobierno para nombrar a la cúpula, este jueves el acercamiento se ha enfriado -coincidiendo con la crisis del PP y Vox- debido a la propuesta, por parte de los socialistas, del ministro José Luis Escrivá como gobernador, algo que no gusta nada a los populares.