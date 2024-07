El mes en que Feijóo confirmó su liderazgo dentro del PP y le cambió el paso al PSOE

Hizo falta superar más de un año intenso de citas electorales para que Alberto Núñez Feijóo tomara la delantera. En apenas un mes, el líder del PP se ha deshecho de los fantasmas que le venían persiguiendo desde que tomara Génova hacía ya dos años y medio. Ni treinta días han pasado desde que el presidente de los populares vaciara la mochila que tanto le pesaba por no haber desbloqueado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando llegó a la dirección nacional de su partido hasta que rompiera por completo con la dirección nacional de Vox. En tan solo un mes, Feijóo ha marcado liderazgo dentro del PP y le ha cambiado el paso al PSOE, que había hecho del bloqueo al órgano de gobierno de los jueces y los pactos con Santiago Abascal sus mantras contra los populares.

Una vez superado y con "éxito" el ciclo electoral de este primer semestre —que comenzó en Galicia, siguió en País Vasco y Cataluña y concluyó con las europeas—, Feijóo vio la ocasión de desbloquear el CGPJ, un órgano que llevaba caducado más de un lustro por la falta de acuerdo entre los dos grandes partidos, que había generado críticas internas en el seno del PP y más aún por parte del PSOE, que le acusaba de no cumplir con la Constitución. Las negociaciones que llevaban encrespadas durante años entre los socialistas y los populares se agilizaron en el mes de junio, una vez celebraras las elecciones europeas.

Entonces, Feijóo se enfrentó a la disyuntiva: pactar con el PSOE y afrontar críticas por lo que algunos consideraban servirle al Gobierno como balón de oxígeno en su momento más débil en las urnas o cumplir con su responsabilidad y marcar perfil propio dentro del PP. Optó por lo segundo pese a las reticencias internas, tal y como reconoció el propio líder. "En este asunto [CGPJ] he recibido presiones de todo tipo, he escuchado afirmaciones diversas, incluso contradictorias. Mantenerme firme en la defensa de la independencia judicial, terminase en un acuerdo o en un desacuerdo, les aseguro que no ha sido fácil", señaló el 25 de junio, después de que dirigentes como la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, mostrasen su disconformidad con pactar con el PSOE.

En el pacto, además, se deja más que una puerta abierta a cambiar el sistema de elección de los vocales del CGPJ, la gran demanda del PP para acceder a renovar la institución. Así, el nuevo órgano de gobierno de los jueces -cuando el Congreso y el Senado confirmen los nombramientos de los vocales- deberán elaborar un informe en el que propongan un nuevo modelo para trasladarlo luego a las Cortes.

Con esa decisión, Feijóo logró un doble reto: remarcar su liderazgo y arrebatarle una gran baza a Pedro Sánchez. Voces de la dirección popular subrayaban la firma de este acuerdo como uno de los dos grandes hitos de la trayectoria política del líder nacional: "Primero fue el discurso de su investidura fallida, en la que le gente vio su proyecto político, y la segunda fue su comparecencia tras el pacto del CGPJ, en la que demostró ser Feijóo". Asimismo, dejó al presidente del Gobierno sin uno de sus principales argumentos contra el líder de la oposición, al que siempre que podía le recordaba su incumplimiento con la Constitución al negarse a renovar el órgano de los jueces.

Ni un mes después, Feijóo ha descartado el otro as que siempre se ha guardado Sánchez para atacar a la oposición: sus pactos con la "ultraderecha". El líder del PP no solo desoyó la amenaza de Abascal de romper con los gobiernos autonómicos donde tienen pactos, sino que le animó a ello. Horas antes de que el líder de Vox llevase adelante su órdago, fuentes del PP decían que "cuando uno no está en una casa cómoda, tiene hacer lo que considere oportuno". Con ello, Feijóo animaba a Vox a efectuar su ultimátum con dos fines: desvincularse del partido que le hizo perder fuerza en las elecciones generales de 2023 y quitarle así otra baza al PSOE.

"Con 62 años, con cuatro mayorías absolutas, tras haber ganado al PSOE todas las elecciones nacionales en las que han competido desde 2022 y habiendo ganado a Pedro Sánchez las elecciones generales en su primer intento, las posibilidades de que Feijóo renuncie a sus convicciones por las amenazas de nadie son iguales a cero. Ni las presiones pasadas del PSOE por el CGPJ ni las presiones presentes de Vox por nuestra voluntad de ayudar a Canarias le van a hacer tomar decisiones en las que no cree. Y su apuesta por la solidaridad entre personas y territorios es inquebrantable", sostienen desde Génova.

Misma estrategia nacional; día a día en los territorios

Más allá del pulso que haya podido ganar cada uno, el PP mantendrá la misma estrategia a nivel nacional. Fuentes de la dirección aseguran que la ruptura con Vox no ha trastocado sus planes, ya que su objetivo siempre fue el de hacer oposición al PSOE: "Nuestra prioridad sigue siendo Sánchez y vamos a seguir denunciando lo mismo". De hecho, entienden que sus resultados en cada una de las citas electorales les dan motivos para seguir en la misma senda: "No adecuaremos el mensaje a Vox ni a los socialistas. No vamos a cambiar nuestra forma de proceder porque nuestra estrategia de crecer por el centro está funcionando", dicen recordando que el PP ha crecido en las urnas mientras el resto de fuerzas "bajan".

En cambio, sí reconocen que en los territorios tendrán que legislar en el día a día. "Iremos negociando cada texto legislativo, ley a ley". En todo caso, se muestran tranquilos pese a que la inestabilidad del Gobierno es lo que siempre le han echado en cara a Sánchez.

En Génova ven una gran diferencia entre la situación del Gobierno central y la de sus cinco gobiernos autonómicos: "Perdemos estabilidad parlamentaria, pero ganamos coherencia y discurso", a diferencia, dicen, de Pedro Sánchez, que sí ha cedido a las exigencias de sus socios independentistas. Además, recuerdan que en muchos territorios pueden sacar adelante iniciativas solo con la abstención de Vox, mientras que el PSOE necesita los síes de seis fuerzas políticas.