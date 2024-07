Chiara Oliver, concursante de 'OT 2023', lanza disco: "Este es el principio del camino, pero el final de una etapa"

La cantante Chiara Oliver fue una de las grandes protagonistas de la última edición de OT y ha conseguido ganarse una legión de seguidores que la respaldan. Tras terminar el concurso, la artista ha sacado su primer EP, La libreta rosa, que nace a partir del icónico cuaderno que Chiara llevó durante su paso por Operación Triunfo. En ella escribió sus experiencias y emociones, que ahora se han transformado en canciones.

Este álbum está inspirado en experiencias personales, ¿qué mensaje quiere transmitir?Quiero dar las gracias por el apoyo que he recibido estos meses desde que he estado en el programa. Me siento muy afortunada por todo el amor que he recibido, de alguna manera quiero dar las gracias con estas canciones, que al final son las canciones que representan mi paso por la academia. También creo que este EP es un cierre de etapa, como que se termina OT, pero yo no quería dejar eso atrás sin antes hacerle un buen homenaje. Quiero dar las gracias por el apoyo que he recibido estos meses desde que he estado en el programa. Este es el principio del camino, pero el final de una etapa.

¿Cuál es su canción favorita de su primer EP?La verdad es que me gustan bastante todas, pero me encanta La invitada y también me encanta Cada Vez, me parece una canción muy bonita que inicialmente no me encantaba. Era una canción que la escribí cuando necesitaba sacar un poquito todo porque estaban pasando muchas cosas, las personas estaban siendo eliminadas, echaba de menos el principio. Esa canción la escribí cuando estábamos componiendo El himno y no salía. Ahora que lo veo desde otra perspectiva, me encanta.

¿Tiene algún objetivo específico?Hacer la gira, que comienza en septiembre, tengo muchas ganas de subirme a los escenarios. Ahora quiero hacer más música, experimentar con otras cosas, otros géneros, pero seguir más o menos en el universo que he abierto con La libreta rosa.

Hablando de la gira, ¿en qué escenario le hace más ilusión cantar?La Riviera me hace mucha ilusión porque veía imposible, eso es un big deal. Aún no me lo creo la verdad.

¿Con qué artista le gustaría colaborar?Con Ruslana, mi compañera de OT, me apetece muchísimo. Me gustaría hacer rock con ella, de hecho tenemos algo cocinado por ahí.

¿Qué diferencias encuentra entre su trabajo en la academia y la creación de su propio álbum?En este caso yo creé la mayoría dentro de la academia, las compuse dentro y las produjimos fuera, eso es lo único que hicimos fuera. No hay diferencia, creo que en la academia, a lo mejor, no aproveché tanto y no hice tanto en las galas, pero sí que aproveché muchísimo en mi propio trabajo, en mi propio proyecto, compuse muchas canciones y fui muy creativa.

¿Qué canciones le dedica a sus compañeros?Cada vez se la dedico a todos mis compañeros y El parque es con Violeta y de cierto modo nos la dedicamos mutuamente. En sus canciones canta a otra mujer, algo que actualmente no es muy común, ¿por qué cree que es importante dar visibilidad a que una mujer cante a otra?Creo que en este aspecto me han faltado referentes realmente, pero las que tengo las escucho mucho porque no tengo muchas referentes que me hayan ayudado a normalizar lo que para mí es mi realidad. Creo que me hace mucha ilusión ser una persona que a lo mejor puede ayudar a otras a que no se sientan solas y que su proceso sea un poco más fácil

¿Cómo ha evolucionado como artista desde su paso por la academia?Creo que soy una persona mucho más segura. Estoy muy contenta conmigo misma, pero en cierta forma estos meses los he visto como una extensión porque este EP realmente es como la última etapa de OT. Pero sí que estoy viendo una artista guay, estoy viendo que todo lo que yo tenía en la cabeza cuando estaba en la academia encerrada, esa estética, esas vibes, esa persona que quería ser, está naciendo y todo eso se está haciendo realidad.

¿Y como persona?Yo crecí mucho en la academia, maduré mucho y de algún modo me reconcilié conmigo misma, sobre todo con la canción de Mía, eso me ayudó muchísimo. Al final estar aislada te ayuda a que salga tu yo real, tu esencia.