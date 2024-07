Kim Kardashian utiliza una nueva técnica antiedad: esperma de salmón

La necesidad imperiosa por diversas razones socioculturales de las influencers y celebrities de aparentar menos edad de la que tienen ha llevado a Kim Kardashian a probar con una nueva técnica que, sin lugar a dudas, ha dejado ojipláticos a sus seguidores: la empresaria de 43 años está usando esperma de salmón.

Lo ha revelado en el último episodio del reality que protagoniza la familia, Las Kardashian, emitido este pasado jueves, mientras conversaba con su madre, Kris Jenner, quien sonreía y abría los ojos algo sorprendida, pero tampoco como para reprobar el uso de un tratamiento que para ella parecía ser desconocido.

"Me han hecho un tratamiento facial con esperma de salmón. Me han inyectado esperma de salmón por toda la cara", ha dicho Kimberly a su madre, de 68 años, sin llegar a dar a conocer ni a ella ni a la audiencia a través de uno de los famosos confesionarios si considera que ha dado o no el resultado esperado.

Esta no es la primera vez que se atreve a probar algunas de las tendencias de belleza más extrañas y extravagantes del momento, pues algunos usuarios han recordado la ocasión en la que se sometió a un tratamiento facial "de vampiro", el cual consiste en inyectar sangre rica en plaquetas en el área deseada.

En el caso del esperma de salmón, sin embargo, no es tampoco la primera celebrity que se atreve con el método para seguir luciendo más joven y radiante, pues ya en agosto del año pasado Jennifer Aniston confesó al periódico The Wall Street Journal haber seguido este tratamiento, habida cuenta de que incluso hay marcas de cosméticos que lo utilizan como componente.

Se trata de un tratamiento que existe desde hace mucho tiempo y que proviene de Asia. Concretamente, de Corea del Sur. Y hay varios estudios que respaldan su uso, sobre todo porque se trata de un tratamiento no quirúrgico, dado que incluso en el caso de Kim Kardashian, donde ha sido inyectado, se realiza a través de microagujas para que el esperma realmente penetre en la piel.

Según la Biblioteca Nacional de Medicina, "está demostrado que el líquido espermático del salmón restaura la elasticidad de la piel, así como repara las barreras de humedad y ayuda a minimizar cualquier inflamación", lo que supone, gracias a su alto nivel de aminoácidos, un enorme beneficio para las personas con la piel seca, dañada y/o deshidratada.