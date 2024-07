Los temores y peores pesadillas para cada uno de los signos del horóscopo

En esta ocasión nos preguntaremos que es lo que más atemorizaría a cada uno de los doce signos del zodiaco, ya sea en el ámbito material o mundano, o desde un ámbito más psicológico y emocional. Vamos a buscar su punto flaco, aquello que más terror les causaría que les ocurriera, las pruebas o adversidades que mayor daño les podrían hacer, o incluso dejarles un mayor trauma. Vamos a investigar donde se encontrarían las mayores pesadillas de cada signo del horóscopo, incluso de los más fuertes. Sin duda será un recorrido apasionante.

Aries

Vuestra naturaleza es profundamente guerrera y voluntariosa, se asemejaría a la carta del tarot de El Emperador, o a los grandes héroes legendarios que vemos en los comics o películas. Por ello para Aries no podría haber nada peor que ser derrotados y aplastados por vuestros enemigos, y sometidos, o esclavizados, totalmente al dictado de su voluntad. Sentiros indefensos ante las violencias y crueldades de otros, humillados ante los ojos de los demás. Estas serían, sin duda, las peores pesadillas de estos nativos guerreros.

Tauro

Probablemente, este sea el signo más hedonista y más apegado a los placeres de todo tipo, y a las cosas materiales en general, destacando con luz propia entre todas ellas dos: el dinero y la felicidad en el amor. Por eso, no habría mayor tortura o tormento para Tauro que verse absolutamente privado de todas ellas. Sufrir una ruina y hallarse en la miseria, experimentando las mayores incomodidades y estrecheces. Verse privado totalmente del amor y de cualquier placer, mientras lo que más desean se lo llevan otros.

Géminis

Aquí nos hallaríamos ante el rey de las relaciones, contactos y comunicaciones. Nada aterra más a los Géminis que la soledad, el aislamiento y la incomunicación. Verse encerrados o inmovilizados y privados de poder relacionarse, ya sea por motivos físicos o psicológicos. Hasta incluso verse privados del movimiento físico por alguna enfermedad, ya que estamos ante uno de los signos más móviles, activos, dinámicos y aman profundamente los viajes, por ello nada es peor para ellos que dejarles inmovilizados y aislados.

Cáncer

Este signo exalta la vida íntima, la familia y el hogar, la figura de la madre y los hijos. Sin duda nada aterraría más a estos nativos, vulnerables e hipersensibles, que verse privados de esas cosas: no tener una familia, o un hogar, o ningún tipo de cariño, haberse criado sin madre, o que se le mueran los hijos. También verse rechazado de plano por su familia, desterrado de su hogar. Igualmente, ver como su familia y su hogar son destruidos, ya sea por un accidente o una guerra. No hay prueba que pueda ser más terrible para Cáncer.

Leo

Los hijos del Sol se sienten reyes sin corona, nacidos para mandar e imponer su voluntad sobre quienes les rodean, y por eso, para Leo no habría nada más terrible que verse absolutamente privados de todo ello, ver como otros les mandan e imponen su voluntad sobre ellos, como le sucedió a Napoleón (nativo de Leo) cuando fue desterrado a Santa Elena, donde permanecería hasta su muerte. Sentirse rechazados y humillados, derrotados por sus enemigos o fracasados en su profesión y vilipendiados en público.

Virgo

A diferencia de otros signos, los Virgo aman el trabajo y las responsabilidades, y por lo general son más felices los días laborables que los fines de semana. Sin embargo, todo cambia radicalmente cuando el trabajo puede llegar a convertirse en su mayor tormento, extenuante e incómodo, poco o nada remunerado y sin ningún tipo de reconocimiento; un trabajo alienante al que detestan, pero que de él depende su sustento. O también fracasar después del esfuerzo y sacrificio de largos años, que finalmente serían estériles.

Libra

Por encima de cualquier otra cosa, estos nativos aman la paz, la concordia, la armonía, el entendimiento y las relaciones basadas en el amor, por todo ello nada puede haber peor para Libra que sentirse obligados a vivir en medio de un ambiente de extrema tensión, gran violencia y permanente agresividad, del que les sea imposible escapar. Asimismo, estos nativos necesitan profundamente las uniones basadas en el amor y compartirlo todo con la pareja, por ello no hay peor tortura que vivir en extrema soledad.

Escorpio

Este sería el signo más erótico y ardiente de los doce, y para estas personas no podría haber prueba más dura y cruel que no poder realizar, de ningún modo, sus volcánicos impulsos, verse obligado a vivir una vida célibe o, peor aún, sufrir graves problemas de impotencia, frigidez o terribles enfermedades en sus órganos genitales. También ser violentamente rechazado y no correspondido por razones de fealdad o repulsión física. Para los Escorpio todo ello puede ser como arder en su propio fuego y minar su naturaleza.

Sagitario

Las personas de signo Sagitario son optimistas por naturaleza y siempre ven el vaso medio lleno, pero a pesar de su gran resistencia espiritual, nada les minaría más, en el día a día, que ver como una y otra vez sus maravillosos sueños y esperanzas chocan con una realidad mucho más árida y dura, ver como la vida, u otras personas, traicionan cada día sus ideales más íntimos. También puede ser terrible vivir una existencia esclavizada y atada a un lugar concreto, sin poder relacionarse o viajar. Finalmente, creer en un Dios justiciero y castigador.

Capricornio

Dotados de una voluntad de hierro y una capacidad inigualable de sacrificio, estos nativos lucharán, durante largos años por culminar una ambición material (poder, dinero u otras metas). Por eso nada hay más terrible para Capricornio que el fracaso, perderlo todo tras haber luchado y haberse sacrificado toda una vida, y hallar, en su lugar, la miseria, el exilio o la cárcel. En muchos casos estos nativos llegan a lo más alto, pero luego acabarían cayendo estrepitosamente (Juan Carlos I) y sufriendo toda clase de terribles humillaciones.

Acuario

Estas personas sienten mejor que nadie la amistad, vista como una unión de almas, y compartir juntos grandes sueños e ideales. Por ello, entre sus mayores dolores estaría no tener amigos o ser gravemente traicionado por ello, ver como le roban sus sueños o se los pisotean, incluso como se acaban convirtiendo en enemigos. El mismo dolor sentirán las personas de signo Acuario cuando se sienten rechazados y no encajan con nadie ni en ningún grupo, sintiéndose obligados a vagar en soledad y siendo vistos por todos los lados como un “bicho raro”.

Piscis

Considerado como el signo más espiritual de todos, también es el que aporta las pruebas más terribles, tanto materiales como espirituales, las más profundas y dolorosas, que afectarían a todos los ámbitos de la vida de un Piscis: graves enfermedades crónicas que consumen o paralizan, cárcel, exilio, persecución. También el propio nativo puede autodestruirse mediante el alcohol, la droga u otras cosas. Finalmente, aquí tendríamos que citar también las mayores pruebas de naturaleza espiritual, hechicería, magia negra o ataques demoniacos.