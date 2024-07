Abascal admite "diferencias" internas tras romper con el PP y no traslada la medida a los ayuntamientos porque "no les afecta"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha reconocido este viernes la existencia de "debates y diferentes posiciones" en el seno de la Ejecutiva del partido a la hora de tomar la decisión de abandonar los gobiernos autonómicos que compartían con el PP, pero ha subrayado que, al final, la resolución se tomó "por mayoría" y de forma "colectiva".

En una entrevista concedida a Telecinco, recogida por Europa Press, Abascal ha asegurado que todos los componentes de la Ejecutiva "pudieron hablar con libertad" porque Vox "no es un partido norcoreano y se toman las decisiones por mayoría". Esta, en concreto, se tomó de forma "colectiva", según ha sostenido.

Requerido específicamente por si los vicepresidentes de la Comunidad Valenciana y Castilla y León, Vicente Barrera y Juan García-Gallardo, respectivamente, mostraron su discrepancia con la salida, Abascal ha reconocido que hubo "debates y diferentes posiciones" y los cargos mostraron "preocupación" por las personas que habían fichado para formar parte de sus equipos. "Son personas que, en muchos casos, habían dejado sus trabajos, que habían dado un paso al frente y que después de sólo un año de gobierno se ven fuera de esas responsabilidades y probablemente con situaciones personales difíciles", ha añadido, antes de recalcar que, no obstante, en Vox las decisiones "no se toman por sillones, sino por principios".

Abascal también se ha referido a la posibilidad de que cargos en gobiernos autonómicos se pasen al PP para mantenerse en los ejecutivos, como de hecho ha pasado ya con el consejero de Vox en Extremadura, Ignacio Higuero. Si bien "comprende humana y políticamente" que haya personas que quieran quedarse porque "han tenido que dejar sus trabajos para muy poco tiempo", ha adelantado que serán expulsados del partido. "Si esa personas se quedan, no serán de Vox", ha zanjado.

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha advertido de que también romperán los pactos de gobierno en los ayuntamientos si "colaboran activamente" en el reparto de menores migrantes no acompañados, después de que la Ejecutiva haya decidido salir de los ejecutivos regionales tras el visto bueno del PP a la acogida de estos menores, una línea roja para Vox.

Abascal ha explicado que los ayuntamientos han quedado excluidos de la ruptura de los pactos suscritos tras las elecciones del 28M porque el reparto de menores migrantes "no afecta directamente" a los consistorios. "La decisión de Feijóo afecta directamente a las regiones en la que gobernamos, eso no ocurre con los Ayuntamientos", ha dicho.

Pero, "si los ayuntamientos empiezan a colaborar de manera activa con el reparto de menas", Vox "tendrá que salir" también, ha avisado Abascal. El líder de Vox ha querido matizar que la advertencia excluye a los que "no les quede otro remedio porque se los coloca (a los menores) la comunidad autónoma".

Sobre su futura relación con los 'populares' en aquellas comunidades autónomas en las que han roto los ejecutivos, el presidente de Vox ha indicado que su formación negociará ahora "propuesta a propuesta" y pasarán a ejercer una oposición "leal y contundente".

Abascal ha asumido las consecuencias de la decisión "quirúrgica" del partido de romper los gobiernos autonómicos con el PP, en la que ha asegurado que nada ha tenido que ver la irrupción de la agrupación de electores del agitador político Luis 'Alvise' Pérez.

"No somos un partido norcoreano", ha recalcado, tras lo que ha añadido que los cuatro vicepresidentes de Vox, que ahora dejarán sus cargo por decisión del comité, "en ningún caso mostraron apego a sus sillones", y ha calificado de "heroica" y "digna" su actitud.

Ha precisado que sí mostraron preocupación por las personas que tienen bajo su responsabilidad y, en este sentido, ha reconocido que puede haber algunos cargos que decidan quedarse en sus puestos, con lo que entonces, ha avisado, "dejarán de ser de Vox".

Abascal ha aclarado además que la decisión no afectará a los presidentes de su partido de parlamentos autonómicos, que continuarán porque "eso no está en el guión", ni a los ayuntamiento que comparten con el PP. Ahora bien, ha advertido que si los ayuntamientos son "cómplices de la inmigración ilegal", Vox también romperá los pactos de gobierno en esos municipios, en una posición "coherente" con la que les ha llevado a salir de las comunidades tras aceptar éstas el reparto de menores migrantes no acompañados.

Según ha dicho, el PP sabía que para su formación la inmigración ilegal es una "línea roja" y un problema "de primer orden" y, por tanto, no les ha quedado más remedio que responder a esta "agresión" de los populares. "No se trata de 300 o 400 ilegales a los que ustedes llaman niños, sino de avalanchas", ha señalado y, para justificar la decisión de marcharse, ha dicho que "en algún momento hay que poner pie en pared" con "mucha firmeza" y "sin vacilaciones".