Marieta y Álex se sinceran un año después de su paso por 'La isla de las tentaciones': "Te quería mucho"

Tras el éxito de La isla de las tentaciones, Mediaset aprovechó el tirón de alguno de los protagonistas para crear un nuevo reality, Los vecinos de la casa de al lado. En este nuevo programa se encuentra Álex Girona y, en esta ocasión, la organización permitió que su expareja, Marieta Díaz, lo visitara. Es por ello que ambos pudieron mantener una sincera conversación como nunca antes y desvelaron varios detalles de su relación.

La visita de la ilicitana se dio un par de semanas después de que él le propusiese matrimonio a Gabriella, la soltera con quien inició una relación en La isla de las tentaciones. El compromiso actualmente está roto, ya que supuestamente hubo deslealtades por parte de ella.

"Aquí he aprendido a tener mucha paciencia, he aprendido a controlarme un montón. En ningún momento he sido maleducado con nadie", reconoció el televisivo. Además, destacó que en esta experiencia le "han visto llorar mucho".

Asimismo, aprovechó para sincerarse sobre su última relación: "Siempre decías que era un dependiente emocional y creo que en este momento lo soy". "Si ella está bien conmigo, yo estoy bien, si no, no. Para mí eso sí es dependencia. Antes era: si estás mal, tú por allí y yo por aquí y ya está", aclaró el joven.

La expareja aprovechó la ocasión para sincerarse y expresar lo que sentían. "Sabes que yo te quería mucho", reveló la que fuera concursante de Supervivientes. Asimismo, confesó que antes de entrar a La isla de las tentaciones nunca le había sido infiel: "Quiero que te quites eso de la cabeza, porque de verdad que no lo hice. Ahora mismo no pierdo nada al decirte que te puse los cuernos. Lo siento, ya te los puse delante de toda España".

Por otra parte, Marieta le dedicó más palabras cariñosas a su ex en plató al conocer su expulsión de Los vecinos de la casa de al lado y aseguró que donde ella esté, él "siempre tendrá un lugar". "A veces, aunque no ganemos un premio, se gana mucho personalmente", proclamó ella.