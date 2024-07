Mazón reduce el Consell, recoloca a Pradas en Justicia y sitúa a Barrachina en Agricultura

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha comunicado esta mañana los cambios en su gobierno tras la salida de Vox. La primera novedad es que el tamaño del Consell se reduce, al pasar de diez a nueve carteras. La hasta ahora vicepresidenta segunda y titular de Servicios Sociales, Susana Camarero, será la nueva vicepresidenta única. En cuanto a los relevos, la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, pasa a Justicia e Interior; el portavoz del grupo popular en Les Corts, Miguel Barrachina, dirigirá el área de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, mientras Vicente Martínez Mus, actual director general de costas, será el conseller de Medio Ambiente. Cultura se integra en Educación y Presidencia asumirá Deportes. Estas dos últimas áreas las ostentaba hasta ahora la cartera que desaparece, la Vicepresidencia Primera.

El jefe del Consell ha comparecido pasadas las 9.00 horas de la mañana en el Palau de la Generalitat tras el cese fulminante de los tres consellers de Vox que decretó anoche, justo después de anunciar el presidente de la formación, Santiago Abascal, su salida de los cinco gobiernos autonómicos que compartía con el PP, entre ellos el valenciano.

Mazón ha cargado contra Vox por abandonar el Ejecutivo "de manera unilateral" cuando este estaba aprobando medidas apoyadas por los dos partidos, en una decisión que, ha manifestado, se ha tomado "desde fuera de la Generalitat y de la Comunitat Valenciana" y "sin priorizarla". Al mismo tiempo, ha destacado su buena relación política y personal con los tres consellers cesados, en especial con el ya exvicepresidente primero, Vicente Barrera, al que ha definido como "un amigo". "Vox no ha tomado la decisión pensando en la Comunitat Valenciana, yo sí", ha afirmado.

A las 10.00 horas, Mazón preside un pleno extraordinario del Consell, que a partir de ahora será monocolor, del PP, y deberá buscar los apoyos parlamentarios para lograr la estabilidad. En esa reunión se avanzará en los nombramientos del segundo y tercer escalón de las consellerias afectadas por los cambios, ha adelantado el president.

De este modo, se aprobarán reajustes en las consellerias afectadas por los relevos. En Igualdad y Servicios Sociales, Elena Albalat asumirá el cargo de secretaria autonómica de Servicios Sociosanitarios. En la Conselleria de Justicia e Interior, Emilio Argüeso, procedente de Servicios Sociales, pasa a ser secretario autonómico de Emergencias, y el juez José Luis Font Barona será el número dos de Justicia. Además, Pilar Tébar asciende a secretaria autonómica de Cultura, área en la que seguirá Luis Cervera como director general de Deportes, ha adelantado Mazón. El nuevo secretario autonómico de Agricultura será el senador del PP Vicente Tejedo.

"Cultura del diálogo y del pacto"

El presidente valenciano ha apelado a la cultura del "diálogo permanente", así como al "acuerdo y al pacto" para lo que queda de legislatura, y ha insistido en que su idea no pasa por adelantar las elecciones, sino por gobernar logrando en el Parlamento valenciano el apoyo de los grupos de la oposición (PSPV, Compromís y Vox) cuando propongan iniciativas positivas para la Comunitat. Eso sí, bajo el liderazgo del PP, que ha destacado que fue el partido más votado y al que corresponde llevar adelante el encargo de la gobernabilidad. "El Consell gobierna para todo el mundo, nos hayan votado o no, piensen como nosotros o no", ha afirmado.

Les Corts Valencianes cuentan actualmente con 40 escaños del PP, 31 del PSPV-PSOE, 15 de Compromís y 13 de Vox. Hasta la salida de este último partido, PP y Vox sumaban 53 diputados, frente a los 46 de la izquierda. Con el nuevo panorama que se abre, Mazón espera que los parlamentarios de su antiguo socio de gobierno sigan apoyando al Consell en aquellos aspectos en los que coinciden, pero se abre a nuevas posibilidades con los otros grupos. "Si no es así, les corresponderá a ellos explicarlo", ha subrayado.

Además, preguntado por hipotéticos acuerdos con el PSPV para desbloquear los nombramientos en los órganos estatutarios, ha afirmado que tiene "la mano tendida" y ha llamado a acabar con el "bloqueo" en defensa del buen funcionamiento del autogobierno.

Sobre una posible extensión de la crisis a los ayuntamientos, ha afirmado que el PP es "un partido leal que cuando pacta cumple, y lo hemos demostrado". En este sentido, ha añadido que lidera un partido "con vocación de gobernar en solitario.

La incógnita de la presidencia de Les Corts

Mazón ha manifestado, en relación a la posición en la que queda el único cargo institucional de relevancia de Vox, la Presidencia de Les Corts que ostenta Llanos Massó, que la decisión de dimitir es personal y, en cualquier caso, dependerá de Vox. "No seré yo el que justifique la coherencia de los demás", ha expresado. Massó, que accedió al cargo con los votos del PP en función del pacto de gobierno alcanzado hace un año, sigue siendo la segunda autoridad en rango de la Comunitat Valenciana tras el propio presidente de la Generalitat. No obstante, al formar parte del órgano legislativo, su continuidad no depende del Ejecutivo.