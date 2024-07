Biden confirma su candidatura a la presidencia tras la cumbre de la OTAN: "Soy la persona más cualificada"

La pregunta estaba clara antes incluso de que Joe Biden terminara su discurso, con el que clausuraba la cumbre de la OTAN, y la respuesta volvió a ser la que tanto él como su equipo han estado repitiendo desde hace semanas. "Soy el más cualificado para hacer el trabajo", aseguró con contundencia el presidente de Estados Unidos, de 81 años, duramente cuestionado en las últimas semanas. "Y volveré a vencer a Donald Trump", repitió como un mantra.

Las palabras del demócrata, que este jueves volvió a protagonizar un nuevo lapsus al llamar "Putin" al presidente ucraniano Zelenski, trataban de poner punto y final a la crisis que se cierne sobre su gobierno desde hace semanas, concretamente desde el debate que mantuvo con Trump y que celebró la CNN el pasado día 28 de junio. Desde entonces, han sido muchas las voces que se han alzado para pedir que dé un paso a un lado con el fin de encontrar un candidato que pueda hacer frente a Trump: congresistas, senadores, pero también medios de comunicación como The New York Times. El último en sumarse a ese rechazo fue el actor George Clooney, quien aseguró que la única lucha que Biden no podía ganar era "la del tiempo".

Así, los periodistas congregados en Washington, la capital estadounidense que ha acogido estos días la cumbre, obviaron las cuestiones que había debatido la OTAN para intentar ir al grano y despejar así la incógnita sobre el futuro de Biden, pues precisamente esa rueda de prensa era la prueba de fuego de la Casa Blanca para poder realzar su figura.

En este sentido, el presidente estadounidense reivindicó que todavía le queda fuerza para seguir adelante, aunque es consciente de queda un "largo camino por recorrer" y que "seguirá avanzando" porque tiene "más trabajo por hacer". "No es inusual que senadores y congresistas se preocupen, pero varios presidentes tuvieron peores números de los que yo tengo ahora. Seguiré moviéndome. Todavía hay mucho trabajo por hacer".