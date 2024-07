Tu horóscopo diario: viernes 12 de julio de 2024

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 12 de julio de 2024. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Este será para ti un día de sorpresas o cambios inesperados, aunque afortunadamente nada de esto va a ser para mal, en todo caso se tratará de caminos o destinos diferentes, pero no malos. Llega una noticia inesperada o vuelve a tu vida alguien que se había ido muy lejos. Hoy no conviene hacer planes, deja al destino.

Tauro

Momentos inesperados de felicidad o grandes alegrías, todo ello relacionado con tu vida íntima. Alguna ilusión se te podría hacer realidad, o al menos se acercará mucho a ello. Hoy será para ti un día de acontecimientos agradables, la gran mayoría se relacionarán con tu vida íntima, pero también se darán en el trabajo.

Géminis

Llega una gran alegría para ti, porque algo que deseabas mucho en el pasado y no llego a hacerse realidad, ahora vuelve otra vez a tu vida, y esta vez sí se llegará a materializar. También, debido a la influencia de Urano, va a ser un día rico en cambios y sorpresas, casi todos para bien, aunque no siempre te lo parecerán.

Cáncer

En muchos momentos del día hoy te invadirá el optimismo y serás consciente de como el destino va poniendo las cosas tal y como tú deseabas, aunque no siempre lo veas así. Te esperan éxitos o reconocimientos en el trabajo y buenas noticias de cara a las metas que quieres alcanzar. Todo será mejor a partir de ahora.

Leo

Hoy desplegarás una intensa actividad tanto en el trabajo como en otros ámbitos, la influencia de Marte sobre tu destino va a sacar tu lado más luchador. Sin embargo, aunque nadie lo notarás, en tu interior anidan penas o preocupaciones relacionadas con tu vida íntima o familiar, aunque al final vas a lograr resolverlas.

Virgo

No seas rígido ni inflexible, ese es uno de tus mayores problemas, a pesar de tus grandes facultades intelectuales. Pero ahora, si quieres tener un buen día y que todo vaya bien, debes ser más flexible, tanto si el problema viene de tu trabajo como si está relacionado con tu vida íntima, te conviene tener más mano izquierda.

Libra

Riesgo de crisis o incluso de violenta ruptura con un amigo en quien confiabas mucho, pero debes pensarte mejor las cosas antes de actuar, porque es muy posible que detrás de esta crisis estén otras personas que estás tratando, con sus suspicacias y maledicencias que esa ruptura se produzca, para apartarte de un aliado.

Escorpio

Hoy debes esforzarte en lo que puedas por controlar tu temperamento, ya que muchos pequeños problemas y circunstancias incómodas o adversas, te impulsarán a estallar en muchos momentos, y podrían pagarlo otras personas que no tienen culpa ninguna. Al final solo se trata de un mal día, luego todo volverá a su ser.

Sagitario

Esfuerzos que luego merecerán la pena y te alegrarás de haber tenido que pasar esas fatigas e incomodidades. Será un día que va a tener dos momentos muy diferentes, una mañana llena de ajetreo o trabajo agotador, tras lo cual vendría una tarde con muchas más alegrías y una actitud más optimista. Sacrificios fructíferos.

Capricornio

Hoy, en muchos momentos del día, vas a tener una sensación general de esterilidad, como si tus grandes esfuerzos y desvelos no te sirvieran para nada. En realidad es todo lo contrario, vas por el camino correcto, aunque eso no significa que todo lo que has sembrado vaya a dar fruto hoy mismo. Debes tener un poco de calma.

Acuario

Muchas veces tienes enemigos y recibes ataques porque quienes te rodean no comprenden tu forma de ser o actuar, y esto se ve agravado porque a ti tampoco te importa nada que te comprendan o te aprueben, y no sueles hacer ningún esfuerzo para ello. Precisamente hoy te vas a encontrar con una situación de este tipo.

Piscis

Eres una de las personas más soñadoras y tus ilusiones forman parte de tu día a día como si fueran reales. Hoy vas a tener la oportunidad de hacer realidad alguno de esos sueños que guardas en lo más profundo de tu ser, o te vas a acercar a ello. Es un momento muy importante para ti, aunque quizás luego te decepciones.