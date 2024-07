Estas son las zonas de la Tierra que serán inhabitables en 2050 según la NASA

2050 es el año marcado por Europa para alcanzar la neutralidad de carbono, así como terminar con las emisiones contaminantes que se producen a la atmósfera para conseguir, de esta forma, evitar la crisis climática. Sin embargo, un estudio de la NASA vaticina que, para ese año, algunas zonas del planeta no se podrán habitar debido a las altas temperaturas que se alcanzarán en ellas.

En concreto, se trata de lugares localizados en el sur de Asia, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo, que alcanzarán la temperatura máxima fijada en 35 grados, según los modelos climáticos. Por otro lado, en Brasil, al este de China y en partes del sudeste asiático este valor se podría alcanzar en 2070.

Asimismo, en clave nacional, comunidades como Andalucía, Madrid o Valencia también podrían registrar dicha temperatura durante tres meses seguidos, tal y como recoge el informe The Future we don’t want y ha trasladado La Razón.

En los últimos 40 años se han duplicado los niveles extremos de estrés térmico por calor, es decir, de la carga de calor que reciben y acumulan las personas en su cuerpo al entrar en contacto con las condiciones ambientales, la actividad física y la ropa. Así lo afirma Colin Raymond, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California y autor principal del estudio publicado en Science Advances.

Del mismo modo, Raymond asegura que es probable que esta tendencia al alza continúe en los próximos años y, mediante el índice térmico denominado "bulbo húmedo", ha indicado cuál es la temperatura máxima que un cuerpo humano puede soportar.

"Es la temperatura más baja a la que un objeto puede enfriarse cuando se evapora la humedad. Cuanto más baja sea la temperatura de bulbo húmedo, más fácil nos resultará enfriarnos. Mide la capacidad de nuestro cuerpo para enfriarse mediante el sudor cuando hace calor y hay humedad, y nos indica si las condiciones pueden ser perjudiciales para nuestra salud o incluso mortales", ha explicado.

Así, el científico advierte que la temperatura máxima a la que las personas pueden estar expuestas durante al menos seis horas y sobrevivir se sitúa en 35 grados. Un valor que ya ha sido superado en varias ocasiones desde 2005, pero durante breves períodos de tiempo en zonas subtropicales como Pakistán y el Golfo Pérsico.