Este jueves, Lesly G. Orellana, la bailarina que presentó una denuncia contra Nacho Cano, ha acudido a TardeAR para exponer su versión de los hechos por los que se investiga al productor teatral, que fue detenido por presuntamente contratar inmigrantes en situación irregular para su obra Malinche.

Apenas unas horas después de recuperar su libertad, Cano acusó a la Policía de actuar por motivos políticos e insistió en que los estudiantes que trabajaban en su musical eran becados de la Casa de México. Los otros 17 alumnos estuvieron arropándole en la rueda de prensa que dio, muchos de ellos defendieron públicamente al artista y aseguraron que no son empleados.

Lesly, sin embargo, ha ofrecido una perspectiva diferente en el programa de Ana Rosa Quintana. "No tenía ninguna mala intención y no quería que esto sucediera, pero algo pasó que provocó que me apartaran del proyecto", ha declarado.

La bailarina ha revelado algunos detalles sobre el trato recibido por parte de la organización: "Nos dijeron que íbamos como turistas y que en la aduana teníamos que hacer como que no nos conocíamos".

Además, ha señalado que la información proporcionada fue insuficiente y con muy poca antelación: "Nos llaman para decirnos 'sois 20 becados que vais a trabajar en la mejor escuela de arte de Madrid". También ha expuesto que la duración del musical se estimó entre 10 meses y un año, aunque nunca vieron los papeles.

Por otro lado, ha denunciado la baja remuneración por largas jornadas laborales: "Nos dijeron que íbamos a cobrar 300 euros al mes por trabajar de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde".

Cano calificó en la rueda de prensa a Lesly de "conflictiva", acusación que ella rechaza. "El conflicto más grande que tuve con un compañero fue por un frigorífico, pero es que era uno para 19 personas que estábamos viviendo en el hostal", ha asegurado.

Por otro lado, ha explicado que fue despedida tras presenciar algo personal del artista que no debió ver: "Vi algo personal de Nacho Cano que no debí ver y creo que por eso me echaron del proyecto. Es un tema delicado, pero yo creo que fue la razón para echarme, aunque ellos me dijeron que había sido por falta de compañerismo".

Finalmente, Lesly ha dejado claro: "Nunca he puesto una denuncia por acoso sexual a Nacho Cano". Ha confirmado que la denuncia presentada fue por las condiciones laborales, tras encontrarse sin nada: "Me quedé dos días en la calle. La puse por mero instinto de supervivencia".