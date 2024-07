El Gremi d’Hotels de Barcelona apoya la decisión de Collboni de eliminar los pisos turísticos en 2028: "Es una orden muy clara"

El presidente del Gremi d'Hotels de Barcelona, Jordi Clos, se ha mostrado "a favor" de la medida del alcalde, Jaume Collboni, sobre no renovar las licencias de los pisos turísticos de la ciudad en 2028 y que desaparezcan a partir de 2029. En rueda de prensa este jueves, ha considerado que el alcalde "ha tomado una medida contundente", como ha recordado que ya se ha hecho en otras ciudades, como Nueva York.

Clos ha destacado que en Barcelona "hay un volumen de apartamentos ilegales muy considerable, algunos sueltos dentro de los edificios". Por ello, ha defendido que los apartamentos turísticos se ubiquen en edificios enteros. "Así no generan conflictos con los ciudadanos y quedan reunidos como en un hotel", ha dicho.

Precisamente, el Gremio de Hoteles de Barcelona tiene agremiados alrededor de 40 edificios que se destinan en su totalidad a viviendas de uso turístico y que suponen unas 500 plazas. Clos ha explicado que en estos blogs se alojan sobre todo visitantes que llegan a la capital catalana cuando hay ferias o eventos como la Copa América de vela y familias y ha admitido la medida que quiere sacar adelante el Ayuntamiento de Barcelona es "contundente".

El concejal de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, ha remarcado que la medida del gobierno municipal se ha basado en "un marco competencial que ahora es posible", en referencia al decreto ley aprobado por la Generalitat que regula las viviendas turísticas. Marcé ha defendido, textualmente, que el control de la oferta termina incidiendo en la demanda y ha abogado por un turismo "que deje un valor añadido en la ciudad desde todos los puntos de vista".

Incomodidad por los incidentes de la manifestación

En pleno debate sobre la masificación turística, Clos ha restado importancia a las 2.800 personas que participaron -según la Guardia Urbana- y lo ha comparado con las movilizaciones que se han hecho en otras ciudades del Estado, donde han llegado a participar más de 10.000.

"Lo único que me sabe mal es que sean agresivos, que se agreda tirando agua a los turistas o se cierren las puertas de un hotel y se ataque a personas que estaban celebrando la boda de una familia. A mí esto es lo que no me hace estar cómodo", ha lamentado.

Clos ha subrayado que "está muy bien que haya una serie de señores que crean que el turismo no es necesario en Barcelona", aunque ha afirmado que el turismo en las encuestas del consistorio hace unos años tenía una preocupación alta y las encuestas de ahora ya no muestran esta "preocupación".

Esperan hasta un 89% de ocupación para el verano

Preguntado por las perspectivas de los hoteleros para este verano, Clos ha indicado que esperan una ocupación de entre el 87% y el 89%, una cifra similar al pasado año. Además, ha asegurado que las cifras de empleo son "extraordinarias" si se comparan con otras ciudades europeas.

En cuanto a gasto, ha recordado que no pueden hablar de futuros precios, pero ha indicado que hasta el momento las tarifas por habitación se sitúan entre 23 y 24 euros por encima del pasado año. El presidente del Gremio de Hoteles también ha reiterado que su objetivo no es recibir más visitantes, sino "modificar el perfil" de lo que ya llega y fijarse más en "temas cualitativos".