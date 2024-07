La Casa Real aumenta su presupuesto un 3%: este es el salario que percibieron Felipe VI y Letizia en 2023

Europa Press via Getty Images

La Casa Real ha publicado este jueves los datos relativos a la retribución anual del rey Felipe VI, la reina Letizia y la reina Sofía en 2023, que asciende en un 3% respecto a 2022, de acuerdo con la subida aprobada en los presupuestos para los funcionarios y empleados públicos. Del documento ha trascendido que el monarca recibió un salario anual de 270.609 euros, mientras que doña Letizia cobró 148.826 euros y doña Sofía dispuso de 121.776 euros. Asimismo, el Tribunal de Cuentas ha emitido el primer informe de auditoría sobre la institución, que ha resultado favorable.

Sin embargo, en esta relación de retribuciones no figuran ni el rey Juan Carlos I, ni la princesa Leonor. Esto se debe a que desde 2020 el jefe del Estado no le concede cantidad alguna a su padre, mientras que Leonor de Borbón no alcanzó la mayoría de edad hasta octubre del año pasado.

El presupuesto de la Casa del Rey para el ejercicio correspondiente a 2023, aprobado por las Cortes Generales, era de 8,4 millones de euros y el Tribunal de Cuentas dictamina que en su informe se expresa "la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera" de la Casa.

Asimismo, se ha dado a conocer otro informe del interventor, que con carácter interno se ocupa de revisar la contabilidad de la Casa Real, y la memoria de actividad del año 2023, según la cual sus miembros efectuaron 394 actividades, con 270 audiencias en las que recibieron a 2.767 personas y 21 viajes al extranjero.

Memoria de actividades

La mayoría de los actos tuvieron lugar en España (293), mientras que se contabilizan 101 actividades en el extranjero. En la distribución temática destaca un 22% referidas a relaciones internacionales, otro 20% a instituciones, un 13% a cultura y un 10% a Defensa. En territorio nacional, por comunidades, fue Madrid, donde reside la familia real, la que más acaparó, hasta un 52%, seguida de Andalucía (12%), Cataluña (8%), Asturias (6%) y Aragón (4%).

Respecto a las 270 audiencias, hubo 160 abiertas a la prensa y el resto se consideran de trabajo, sobre todo con representantes institucionales (41%), de la Defensa (18%), extranjeros (13%) y Economía (10%).

Las visitas de líderes extranjeros a España fueron 27, con jefes de Estado y altas personalidades, entre ellas varios presidentes de países iberoamericanos, como Guatemala, Honduras, Brasil, Colombia, Ecuador o Chile, así como con los presidentes de Lituania o Ucrania. También recibió al rey Abdullah II de Jordania con motivo de una visita de trabajo a España y también al rey de los Países Bajos Guillermo Alejandro.

Respecto a los 21 viajes al extranjero se repartieron por 17 países de varios continentes, especialmente América y Europa.

Primer informe de auditoría

La auditoría de la contabilidad de Zarzuela, que por primera vez ha acometido el Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de 2023 se ha acometido gracias a un convenio que la Casa del Rey firmó con el órgano fiscalizador en 2022.

Además de constatar que las cuentas son fieles al patrimonio y a la situación financiera de la institución, el Tribunal constata que también se reflejan favorablemente los "flujos de efectivo" y la liquidación del presupuesto "de conformidad con el marco normativo" y "los principios y criterios contables" que deben aplicarse.

El dictamen revela que la Casa del Rey contaba con un patrimonio neto a finales de 2023 de 9.038.384 euros, y detalla las modificaciones presupuestarias entre los créditos presupuestados y los definitivos, entre otros aspectos, como por ejemplo las cantidades que Zarzuela tiene depositadas en los bancos.

Se trata de 2.606.050 euros en fondos en el Banco de España, a los que se suman otros 4.322.230 depositados en otras entidades y a un fondo de disponible en caja de 75.149 euros. También revela que dentro de los gastos de personal, la asignación de la familia real supuso 543.839 euros, en tanto que los sueldos y salarios del personal de la Casa ascendieron a 3.615.924 euros.