Alvise no concurrirá a eventuales comicios autonómicos para no luchar con Abascal tras la ruptura de Vox y PP

El líder de la agrupación de electores Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, ha avanzado este jueves que no concurrirá a eventuales elecciones que puedan celebrarse en las autonomías en las que Vox ha roto con el PP por la acogida de menores migrantes no acompañados, para no competir con los de Santiago Abascal.

Así lo ha trasladado Alvise a través de un mensaje en Telegram, después de que Vox dé por rotos los gobiernos de coalición con el PP en cinco autonomías, tras dar luz verde los presidentes 'populares' a que sus regiones acojan a menas para aliviar la carga de Canarias.

Alvise ha informado de que "rechazará presentarse a nivel autonómico" si Abascal "rompe esta semana" los ejecutivos autonómicos "que pretenden aceptar la entrada masiva de menas por todo el territorio español".

"Si mi ausencia electoral autonómica evita una sola violación, agresión sexual, paliza a un solo homosexual o crimen e inseguridad en cualquier región de mi país gracias a la no entrada masiva de más inmigrantes ilegales, así será", ha abundado.

Alvise afirma que quiere "forzar" a Abascal "a cumplir su promesa pública de provocar elecciones autonómicas para evitar" que haya menores migrantes no acompañados "por todo el país de forma descontrolada". El líder de Vox no ha mencionado convocatoria electoral alguna, pero ha reiterado la intención de su partido de "romper" los gobiernos, lo que podría provocar adelantos electorales.

No obstante, avisa de que si el líder de Vox "no cumple la palabra dada contra la inmigración, no habrá segunda oportunidad" y SALF irá a las urnas. "Yo no quiero pactos de redistribución, quiero deportaciones masivas ya", ha zanjado.