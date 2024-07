Jessica Bueno estalla tras los rumores de embarazo: "Me parece una falta de respeto, este es mi cuerpo"

Jessica Bueno y Luitingo están disfrutando de unas románticas vacaciones en la costa gaditana. Sin embargo, este gran momento se ha visto 'empañado' después de que numerosos usuarios hayan preguntado a la modelo si está de nuevo embarazada a raíz de las imágenes de Instagram en las que luce un cuerpo, según ellos, "distinto".

La exconcursante de GH VIP 8 no ha dudado en acabar con estos rumores y lanzar un aplaudido mensaje en un vídeo que ha compartido este jueves en el que ha posado en bañador y ha explicado el motivo por el que en ocasiones se le "hincha" la tripa.

"No estoy embarazada, que lo estoy leyendo en los comentarios en mis últimas fotos y me parece... Yo sinceramente no sería capaz de preguntar a una mujer si está embarazada, o de darlo por hecho", ha asegurado.

Ha añadido que "puede haber mil historias detrás" como la constitución o la comida de cada persona y ha revelado que, en su caso, el hecho de no tener un abdomen plano tiene una explicación muy clara: "He sido madre tres veces... Mi historia es que a causa de mis tres embarazos tengo diástatis abdominal".

"Nunca voy a volver a estar planísima a no ser que me opere de una forma estética, que no lo voy a hacer por el momento porque tampoco me llega el complejo a tanto", ha zanjado.

La modelo ha terminado el vídeo lanzando un mensaje body positive: "Tenemos que intentar querernos tal y como somos. Soy la primera que tengo un millón de complejos, no me gusta cuando tengo la tripa superinflamada, ojalá estuviese planísima, pero ese es mi cuerpo".