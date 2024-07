El comentario de Eduardo Casanova que podría ser una pulla para los Javis: "Hay mucho miedo al aburguesamiento"

Eduardo Casanova tiene "miedo al aburguesamiento", pues cree que le puede afectar a la hora de hacer películas. Así lo ha defendido en su visita a Special People Club, pódcast de Soy una pringada en el que ha aprovechado que estaba hablando de este tema para lanzar una pulla que muchos han creído que iba dirigida a los Javis.

El director, que acudió al programa de Podimo para presentar su documental, Al margen, reflexionó sobre el éxito y lo que este puede provocar.

"Hay mucho miedo al aburguesamiento, que es algo que tú no has hecho y por eso te admiro", alabó el actor, dirigiéndose a la youtuber y presentadora. "Aunque hayas ganado moneda, no te aburguesas, y eso está guay".

El intérprete de 33 años defendió que ella, a pesar de tener notoriedad y hacer crecido profesionalmente, le da sensación de que no va a perder la característica "radicalidad" que tiene en sus proyectos. Sin embargo, no confía igual de él.

"Yo tengo más peligro, creo que puedo perder la radicalidad en las películas que hago", opinó y, acto seguido, lanzó un irónico comentario al que le siguió una sarcástica sonrisa: "Intentaré no comprarme una casa muy grande...".

Las reacciones no tardaron en llegar y muchas consideraban que se refería a los Javis, pues es bien sabido que viven en una gran finca donde acostumbran a hacer fiestas con amigos y famosos.

Algunos mensajes aludieron a la gracia con la que lo había soltado, con miradita incluida, pero otros criticaron su opinión. "¿La manía de que los artistas tenemos que ser pobres y vivir en sitios de mierda cuando se nos va a pasar?" o "Qué envidiosa nos salió" fueron algunos de los comentarios que afeaban sus palabras.