El actor Lamine Thior relata entre risas un llamativo caso de racismo: "Los negros no nacen, estamos ya en pateras directamente"

No hay negors en el tibet / TWITTER

Lamine Thior acaba de alzarse con el Premio de Mocano gracias a su papel en La ley del mar. La serie narra hechos reales sobre las penurias que muchos inmigrantes viven cruzando el mar para poder intentar tener una vida mejor. Sin embargo, aunque la película se inspire en la realidad, este no fue el caso del actor.

Por eso, cuando dos periódicos de Algeciras, donde el intérprete se crio, aseguraron que él también había venido en patera al país, no podía creérselo. Así lo ha contado en el pódcast No hay negros en el Tíbet. "Estamos supercontentos porque el algecireño, Lamine Thior, quien es de Senegal, ha ganado el premio de Mónaco y es un ejemplo de superación, teniendo en cuenta que vino en patera", aseguró un medio.

Es más, aunque él es algecireño, en el artículo puntualizaban que provenía de Senegal. "Porque claro, no vaya a ser que la gente diga: ¿pero los algecireños son negros? ¿Qué está pasando?", ha asegurado con ironía.

Persona blanca random: Hay negros que no vienen en patera!!!🫰🏾🫰🏾🫰🏾 pic.twitter.com/v3OrtiWA5l — No hay negros en el Tibet (@negroseneltibet) July 9, 2024

Si bien el actor ha intentado darle un toque cómico, a quien no le hizo gracia fue a su madre, Mama Fatou. Como así ha mostrado con un audio, ella no podía estar más cabreada: "¿En patera? Ay, ay, ¿pero qué le pasa a esta gente? El año que tú viniste no había ni patera".

"Mi madre estaba indignada conmigo, como diciendo: ¿tú qué le vas diciendo a la gente por ahí? Que si hubiera venido en patera, pues para adelante, ¡pero no es el caso! Como mucho vine en low cost de Ryanair", ha asegurado entre risas.

"Yo imagino esa redacción donde viene ese becario o esa becaria, el único contratado por currículum, llega y dice: 'bueno, ya tengo la biografía de Lamine Thior, y su jefe le pregunta de dónde es", ha reflexionado el actor. Así ha intentado descubrir cuál era el razonamiento de quien escribió la noticia: "Negro... Senegalés... Patera... Vino en patera. Porque los negros no nacen. ¡Nosotros estamos en barcos ya directamente!".

El vídeo cuenta ya con casi 524.000 reproducciones y cientos de comentarios. "A ver, por defender un poco al becario. El premio de Mónaco se lo dieron por participar en una miniserie basada en hechos reales sobre unos inmigrantes rescatados de una patera. El becario se pensaría que si era 'basada en hechos reales' también era autobiográfica", ha bromeado un seguidor.