El Congreso obliga al Gobierno a reconocer la jubilación anticipada a los agentes forestales y a mejorar la de los bomberos

El Gobierno deberá reconocer coeficientes reductores para la jubilación anticipada a los agentes forestales y medioambientales en el plazo de un año desde que se apruebe la ley básica para este colectivo que este jueves ha dado un paso casi definitivo en el Congreso, con su aprobación en la comisión de Transición Ecológica, que ha introducido esta enmienda sobre el proyecto de ley que aprobó el Consejo de Ministros y que no contemplaba tal posibilidad. Sí lo hacía para los bomberos forestales, el otro colectivo que en breve también tendrá su ley básica y que también después de su paso por el Congreso verán mejorado el cómputo para la jubilación anticipada.

La comisión de Transición Ecológica del Congreso ha aprobado los dos textos legislativos que por primera vez regulan la actividad profesional de agentes forestales y medioambientales y de los bomberos forestales. Tras este paso, el Pleno de la Cámara Baja los aprobará previsiblemente el jueves de la semana que viene y después pasará al Senado. Se estima que las dos leyes quedarán definitivamente aprobadas en septiembre. Este jueves, el ponente de las dos normas en la comisión de Transición Ecológica, el socialista José Luis Aceves, ha coincido con el resto de grupos en que estas dos leyes responden a una "reivindicación histórica" de agentes y bomberos forestales. A pesar de las críticas de "llegar tarde" y de "oportunismo" que han vertido el PP y Vox, Aceves ha celebrado que "estamos aprobado algo histórico" para "ayudar y apoyar a los que nos cuidan". "Estos profesionales se queman las botas y se juegan la vida para proteger a los demás", ha afirmado.

Jubilación anticipada para los agentes forestales

Cuando entre en vigor la ley, el Gobierno tendrá tres meses para dictar un real decreto que regule el régimen específico de coeficientes reductores de los agentes forestales, que no estaba previsto en el proyecto de ley del Ministerio de Transición Ecológica que salió del Consejo del Ministros el pasado marzo, por segunda vez después de decaer en la pasada legislatura por la convocatoria de elecciones anticipadas del 23 de julio. Será así gracias a la enmienda transaccional que han acordado todos los grupos en la comisión parlamentaria, aprobada por unanimidad para añadir en la ley una disposición adicional tercera, sobre la jubilación de un colectivo del que forman parte unas 6.000 personas. Según quedará plasmado en la ley, "el régimen de jubilación del personal objeto de esta ley se rige por la aplicación de coeficientes reductores de la edad de jubilación", el mismo que se aplica para distintos cuerpos de policía o los bomberos.

A falta de la votación en el Pleno del Congreso, el PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu y el Grupo Mixto han apoyado el proyecto de ley así modificado y el PP y Vox se han abstenido. La norma establecerá por primera vez un marco jurídico que define el status y tareas de los agentes forestales y medioambientales, que tienen consideración de policía administrativa especial y policía judicial y que hasta ahora están regulados por distintas normas autonómicas e incluso locales, de las que hasta ahora quedaba fuera la posibilidad de la jubilación anticipada. La ley también define su su estatus y tareas, como de custodia y vigilancia de la naturaleza, apoyo a la gestión del medio ambiente y auxilio y colaboración en emergencias y protección civil en el medio natural.

Mejoras para los bomberos forestales

La jubilación anticipada mediante coeficientes reductores sí estaba ya contemplada en el otro proyecto de ley que se ha votado este jueves, relativo a la calificación, formación y condiciones laborales de los bomberos forestales, que también gracias al trámite parlamentario, verán mejorada esta disposición.

De nuevo, PSOE, Sumar, ERC, PNV, Bildu y el Grupo Mixto han votado a favor de una enmienda transaccional -PP y Voz han votado en contra en este caso- para añadir una disposición adicional que bebe de una enmienda de ERC alimentada por el resto de grupos que contempla que dentro de estos coeficientes reductores se tendrán en cuenta todo el tiempo trabajado en labores propias de los agentes laborales según las reconoce la UE, que contempla no solo tareas de extinción de incendios sino también por ejemplo de prevención y vigilancia. Para ello, se da al Gobierno el mandato de que dentro de un año elabore un real decreto para reconocer estos coeficientes reductores, reforzando lo que disponía el Gobierno en su proyecto de ley, donde solamente equiparaba el régimen de jubilación de los bomberos forestales al que se aplica a la profesión genérica de bomberos.

La otra enmienda pactada por la mayoría de la comisión parlamentaria refuerza el compromiso para reconocer a este colectivo enfermedades laborales por el desempeño de sus funciones. El proyecto de ley original el Gobierno se daba un año desde la entrada en vigor para acordar con las distintas administraciones un reglamento específico de la prevención de riesgos laborales de bomberos forestales que tengan en cuenta sus actividades y exposición a riesgos específicos, el Congreso refuerza esta obligación y pide tener en cuenta en esta clasificación todos los reglamentos de las distintas administraciones que ya reconocen estos riesgos y enfermedades laborales, de manera que la nueva ley no pueda invalidarlos.

El PP pide incluir a los autónomos

Como en el caso anterior, PP y Vox se han abstenido en una votación que han apoyado los demás grupos y que ahora pasará al Pleno del Congreso, donde, no obstante, podrán volver a debatirse enmiendas no recogidas en la votación del jueves, como una de las presentadas por el PP para que la definición del régimen laboral de los bomberos forestales englobe también a los trabajadores de este sector que son autónomos y que este jueves no ha salido adelante.

En concreto, el PP pedía que los autónomos que trabajan en el sector de la extinción de incendios, donde recuerda que muchos conductores de vehículos especializados lo son, por ejemplo, se equipararan al personal laboral a la hora de fijar su clasificación laboral. "En ocasiones puede haber determinados perfiles especializados del operativo, como conductores de maquinaria pesada, que tengan carácter de autónomos", explicaban en su enmienda los populares, que este jueves han criticado que el Gobierno no apoye a estos trabajadores. "Una vez más les dan la espalda", ha reprochado el diputado del PP César Sánchez.

Jornadas máximas de trabajo

Como en el caso anterior, la nueva ley de bomberos forestales fija un marco básico para unos 20.000 profesionales cuya contratación es competencia de comunidades y administraciones locales. Dentro de las competencias estatales y sin entrar en la modalidad de contratación -funcionarios o personal laboral- que sigue en manos de las comunidades, regula sus funciones, clasificación profesional o formación. También la jornada de trabajo, que quedará equiparada con la de labores agrícolas, forestales y pecuarias, que indica que no pueden superar en condiciones normales 10 horas seguidas y un máximo de 12 horas en circunstancias que obliguen a intensificar el trabajo, como sería en este caso la extinción de un incendio, con pagas extra por el exceso de jornada ordinaria y un periodo de descanso de al menos diez horas.