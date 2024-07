Este jueves, María José Suárez se ha presentado en los Juzgados de Coria del Río después de que Álvaro Muñoz Escassi hablase largo y tendido sobre su ruptura en ¡De viernes! En dicho programa, el el jinete aseguró que mantenían una relación abierta y afirmó estar siendo extorsionado por una mujer, identificada como Valeri. Esta última envió un correo electrónico a Suárez, revelando la presunta infidelidad de Escassi con ella.

Recientemente, se han difundido rumores que indicaban que dicho mail también contenía un video íntimo en el que se veía a la pareja manteniendo relaciones sexuales. No obstante, Suárez no ha confirmado ni desmentido si ha emprendido acciones legales contra su exnovio.

Por su parte, Valeri, la autora del correo de la discordia, se ha defendido este jueves en Así es la vida. Ha negado rotundamente la existencia de los supuestos videos íntimos: "Eso es falso. María José me preguntó por esos videos y yo le dije que no tenía nada de eso.

Además, ha dejado claro su objetivo principal en esta situación es defender su integridad. "Yo lo que quiero es limpiar mi imagen", ha asegurado.

Valeri también ha hablado sobre las acusaciones lanzadas por Escassi: "No quiero quedar como una extorsionista. Las cosas no son así. Lo que le estoy mandando es todo verdad. No tengo por qué ponerme a hacer esto".