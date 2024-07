Abascal propondrá esta tarde salirse de los cinco gobiernos autonómicos

El líder de Vox acudirá al comité ejecutivo nacional a defender la postura del partido: romper con el PP en los cinco gobiernos autonómicos, es decir, en bloque. Fuentes de la dirección de Bambú confirman que esta es la postura que explicará Abascal ante sus vicepresidentes de la Comunidad de Valencia, Aragón, Murcia, Extremadura y Castilla y León.

Según estas mismas fuentes, el líder de Vox tratará de convencer a los responsables en estos territorios de que antes de saltarse una de las líneas rojas del partido, como es el tema de la inmigración, deben abandonar los puestos de gobierno. Aun así reconocen que nunca hay "unanimidad" en las decisiones, pero asumen que ningún barón se rebelará ante una postura marcada por la dirección nacional del partido.

En Génova mantienen la calma. Incluso, los populares no han dejado de ocultar en la jornada de este jueves su alegría de quitarse de encima el que fue su mayor escollo electoral en las pasadas generales. El entorno del líder Alberto Núñez Feijóo asegura que no tiene "otra que estar tranquilo" y reta a los de Abascal a llevar adelante su órdago: "Cuando uno no está en una casa cómoda tiene hacer lo que considere oportuno".

Más aun cuando no entienden que rompan por acoger a 400 menores inmigrantes entre todas las comunidades. De hecho destacan que no hay ningún territorio donde cogobiernen con Vox que vaya a atender a más de 30 personas. Este es el número al que se ha comprometido Extremadura. Mientras, Comunidad Valenciana recibirá a 23, Castilla y León, 21; Aragón, 20 y Murcia a 16 menores inmigrantes.