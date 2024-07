Si hay una canción que se ha asentado como uno de los temas principales de este verano, ese ha sido Potra Salvaje. Situada como la número dos del top 50 de Spotify, su relevancia es innegable. Con más de 19 millones y medio de reproducciones, el remix es el preferido de cualquier fiesta. Por eso, no es de extrañar que se haya colado en el vestuario de la selección española.

Con su letra empoderada y la melodía pegadiza, Potra Salvaje es el himno de La Roja para conseguir animarse antes de cada partido. Aunque lo cierto es que esta canción no nació con la intención de convertirse en el amuleto de la suerte de los futbolistas que se encuentran a punto de alzarse con la victoria.

Isabel Aaiún, su compositora, creó el tema en 2021, pero ha sido ahora cuando ha dado su salto a la fama. Según contó en una entrevista para Más de uno Segovia aquel año, Isabel es gran amante de la hípica y escribió el tema tras una colaboración con el grupo Lagarto Amarillo.

En un primer momento, este single bebía del estilo neofolk y podía escucharse en diferentes discomóviles a lo largo de todo el país. Pero, tres años después de salir, y gracias al remix del DJ Ferando Moreno, la segoviana se ha pasado a ser el centro de todas las miradas.

"Yo no sabía que iba a llegar donde he llegado", ha confesado Aaiún en una entrevista para Más de uno Córdoba. Y es que no solo es el tema principal de La Roja, sino que otros equipos de fútbol como el Espanyol o el Córdoba lo ha utilizado para animar a sus jugadores a lograr sus ascensos.

Desde la celebración por la victoria del Real Madrid en la Champions a un partido de Carlos Alcaraz, Potra Salvaje es ya un imprescindible en cualquier acto deportivo. "Tengo que asimilarlo", confesó a Onda Cero sin aún poder creérselo. Así, el tema con un claro mensaje feminista y sin intención de ser viral ha conseguido estar en lo más alto.

Por su parte, el DJ encargado de su versión techno tampoco entiende cómo ha sido posible que se volviera viral gracias a TikTok. "La única promo que ha tenido la canción son mis actuaciones en Teruel, que la pinchaba siempre que podía porque creía mucho en el resultado. Fue ese público el que empezó a moverla", explicó en El Confidencial.