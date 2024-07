Matthew McConaughey, hinchado y sin poder abrir el ojo, deja sin palabras a sus fans

Matthew McConaughey es uno de los actores más queridos de Hollywood. Desde que comenzara en la industria, no ha dejado de cosechar éxitos, y aun a día de hoy, tras más de 40 años en el escenario, sigue en lo más alto. Prueba de ello es el trabajo en el que se encuentra inmerso, la película The Rivals of Amziah King.

Sin embargo, en los últimos días el intérprete se ha convertido en el centro de todas las miradas, pero no por su talento. Todo ha ocurrido a raíz de una fotografía en su cuenta de Instagram. Y es que Matthew dejó sin palabras a sus casi 10 millones de seguidores al compartir cómo había cambiado su cara tras un accidente.

Completamente hinchado y sin poder abrir uno de sus ojos, el intérprete ha bromado sobre las consecuencias que está sufriendo tras una picadura. "Bee swell", ha escrito como pie de fotografía. Un juego de palabras entre la palabra inglesa swell que significa tanto perfecto de manera irónica como hinchado, y bee, abeja. Por eso en castellano sería algo como "una abeja, perfecto".

En apenas unas horas, la fotografía cuenta ya con más de 395.000 'me gusta' y como no podía ser de otra manera, se ha llenado de cientos de mensajes de ánimo. Desde personajes famosos como David Beckham a seguidores anónimos, todos han querido mostrar apoyo y reírse de la situación con el actor. "Ouch", comentaba el futbolista o "la abeja vio luz verde y no pudo evitarlo", han asegurado algunos fans haciendo referencia al color de sus ojos.

Por el momento, McConaughey no ha dado mayor detalle sobre el accidente, pero lo cierto es que ha tenido mucha suerte. Y es que en el caso de haber sido alérgico a la picadura podría haberse producido una anafilaxia y haber tenido problemas para respirar y una hinchazón aún mayor. Así, al haber sido algo leve, los efectos no dudarán más de un par de días.