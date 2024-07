George R. R. Martin descubre una figurita suya de chocolate en Barcelona: "Me llena de temor, ¿me arrancarán la cabeza con rabia?"

El escritor George R. R. Martin, autor de la archiconocida saga de Canción de hielo y fuego, que fue llevada a la televisión bajo el título del primer libro, Juego de Tronos, vive con una espada de Damocles sobre su cabeza. Es la amenaza latente de sus fans para que termine de escribir el que será el sexto libro de la serie, Vientos de invierno, un volumen que se está demorando, pues hace ya 13 años desde que se publicó el anterior.

Los comentarios de sus lectores siempre preguntan lo mismo: ¿cuándo lo acabará?. Y eso que el año pasado ya anunció que llevaba 1.100 páginas escritas, pero que le quedaba otro tanto. No es de extrañar que el escritor, que goza de muy buen humor, vea malos augurios en casi todo lo relacionado con el fenómeno fan.

Así, cuando George R. R. Martin ha localizado una figurita suya de chocolate en el Museo del Chocolate de Barcelona, se ha hecho preguntas lógicas y otras más funestas.

Tal y como cuenta en su blog, Barcelona es "una de sus ciudades favoritas de España, de Europa y de cualquier parte". Y aunque hace mucho que no va, un amigo suyo acaba de visitarla y le envió la foto de la figurita, que representa tallada en chocolate al escritor sentado sobre unos libros, con un ordenador en las manos.

"Me encuentro sin palabras, pero lleno de preguntas", dice con humor, y pregunta: "¿Estoy hecho de chocolate negro o de chocolate con leche? Ni idea. ¿Soy chocolate sólido o tengo relleno? ¿Turrón? ¿Mantequilla de cacahuete? ¿Nueces?", reflexionaba sobre los materiales de su figurita.

"¿El museo tiene una exposición de escritores de chocolate, donde me encuentre entre Tolkien de chocolate y Cervantes de chocolate? ¿O algún otro tipo de celebridades de chocolate? ¿Cantantes, actores, políticos? (Evita el Trump de chocolate, es venenoso)", añadía George R. R. Martin.

"¿Este artículo se puede encontrar en la tienda de regalos y se puede comprar? Eso me llena de temor. ¿Hay tanta gente enfadad conmigo porque me está llevando tanto tiempo terminar Vientos de Invierno? ¿Comprarán miles de figuritas de chocolate mías y me arrancarán la cabeza de chocolate con rabia?", seguía reflexionando el autor.

"Pero quizá no sea yo después de todo. El tipo de la foto usa una laptop Apple. Yo uso una computadora de escritorio DOS, así que…", se tranquilizaba el escritor.

Sobre Vientos de Invierno, R. R. Martin también habló en un post posterior. "El año pasado, cuando mencioné ver a mi editor de Voyager en Londres, Internet se volvió loco, arrojando todo tipo de teorías sobre cómo esto significaba que Vientos de Invierno estaba terminado y que un gran anuncio estaba por llegar. Uhhhh... lo siento, chicos, pero no. Así no es como funciona", decepcionaba a sus fans, pues aquella visita era sólo personal.

"Cuando termine Vientos de Invierno, no se sabrá nada, pero habrá un gran anuncio... no sé dónde ni cuándo", añadía.