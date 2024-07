Los contagios de covid se toman un respiro y bajan por primera vez después de 10 semanas

Tras diez semana al alza, favorecida por el fin del curso escolar y los desplazamientos de las vacaciones, la covid ha registrado un ligero descenso en la última semana analizada, pasando del 45,1 al 42,2 por ciento de positividad. Sin embargo, la gripe, que viene de semanas en datos prácticamente anecdóticos, ha registrado un leve repunte, pasando del 0,2 al 1,8% en positividad.

Son los datos que se desprenden del último boletín del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), publicado este jueves con datos relativos a la semana del 1 al 7 de julio, según el cual la incidencia estimada de covid en atención primaria se fija en 151,7 casos por cada 100.000 habitantes, cuando la semana anterior se situó en 173,4 casos.

La situación en los hospitales también mejora. Si la semana anterior se registraba una incidencia de 5,1 casos por cada 100.000 habitantes, en la última analizada baja a 4,7 casos. Estos datos siguen mostrando que en la actualidad la mayoría de los casos son leves y no requieren ingresos hospitalarios. "En términos de gravedad, desde el inicio de temporada, los casos hospitalizados por covid-19 presentan un 29,5% de neumonía, un 4% de admisión en UCI y un 7,5% de letalidad", reza el informe.

En general, las infecciones respiratorias bajaron la última semana. La circulación de covid, gripe y el virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis, descendió a nivel nacional, pasando de una tasa estimada en 384,5 casos por 100.000 habitantes a 359,4. En concreto, la tasa de síndrome gripal es de 8,1 casos por cada 100.000 habitantes (frente a los 8,5 de la semana previa) y la de bronquiolitis es de 0,9 casos por cada 100.000 habitantes (igual que la semana previa). El porcentaje de positividad para VRS continúa en el 0%.

Respecto a la covid, y atendiendo a los datos por sexos, en ambos ha bajado la transmisión, pero las mujeres siguen presentando una mayor tasa de transmisión que los hombres. En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son los menores de un año (grupo etario en el que sigue subiendo la covid junto a la población de cinco a 14 años) y los de 65 años o más.

Tasa estimada semanal de covid-19 en España por grupo de edad y a 7 de julio de 2024. SiVIRA

En cuanto a los síntomas que presenta el coronavirus, estos siguen siendo mayoritariamente leves. Los reportados con mayor frecuencia, según los datos del Instituto de Salud Carlos III, son la tos (80%), el malestar general (78,3%), el dolor de garganta (66,8%) y la fiebre (65,2%). Más de la mitad de los casos detectados también reportan dolor muscular, aparición súbita y dolor de cabeza.

El presidente de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE), Óscar Zurriaga, recordó lo semana pasada que la covid "sigue ahí, pero, afortunadamente, no como hace cuatro años". Las positividades más altas vistas durante las últimas diez semana "no se corresponden a mucho caso grave ni afectaciones a la letalidad", explicó.

Fármaco antipsicótico

Esta miércoles, la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía informó de que investigadores del Sistema Sanitario Público de la región han constatado que un fármaco antipsicótico, el aripiprazol, podría reducir la mortalidad asociada a la covid. Así, científicos de distintas instituciones vinculadas a la sanidad pública como la Plataforma de Medicina Computacional de la Fundación Progreso y Salud o el Instituto de Biomedicina de Sevilla han estudiado la incidencia de fármacos antipsicóticos en casi 16.000 pacientes con covid-19.

El objetivo era saber si los antipsicóticos podrían tener alguna incidencia, tanto positiva como negativa, en los cuadros clínicos mortales que provoca esta enfermedad. Los científicos estudiaron ocho fármacos antipsicóticos y únicamente el aripiprazol reveló una disminución significativa en el riesgo de muerte por covid-19 debido a que, según las hipótesis de los investigadores, tiene una incidencia directa en el control de las vías inmunológicas y las enzimas inflamatorias inducibles, que son fundamentales en la enfermedad de covid-19.

Los investigadores han puesto de manifiesto la necesidad de combinar estudios experimentales y clínicos para dilucidar la relevancia y repercusiones que podría tener el uso de antipsicóticos durante una infección por el virus.