Carla Vigo presume en redes de la visita de su novio Xavi Macías: "Te amo"

Hace unos días Carla Vigo confirmó su relación con su novio, Xavi Macías. Lo hizo compartiendo una foto juntos en el que dejaba claro que están muy enamorados e ilusionados. Aunque la pareja tiene una relación a distancia, ya que él es catalán, no dudan en ver cada vez que pueden.

Tras estar unos días separados, el futbolista se ha trasladado a Madrid para hacer una visita a su novia. Un detalle que a la sobrina de la reina Letizia le ha encantado, ya que no ha dudado en presumir su encuentro en sus redes sociales y, además, ha dedicado unas bonitas palabras a su pareja.

Los jóvenes han aprovechado la ocasión para hacer turismo por la capital española y, cuando han llegado a la plaza de Callao, se han hecho una foto para inmortalizar el momento.

Historia de Carla Vigo junto a su novio. @just_carlaaa

"Te amo. Gracias por venir", ha escrito Carla Vigo junto a su foto juntos. Por esta fotografía se ha podido ver de cerca el rostro del futbolista, quien, de momento, prefiere mantenerse alejado de los focos mediáticos, es por este motivo que el joven tiene su perfil de Instagram privado.

Además, la joven ha añadido una canción en su publicación, el tema Ocean de Karol G. Una canción con la que al parecer se siente muy identificada en estos momentos y describe lo que siente.

"Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que todo en la vida cambia. No importa lo que pase, te prometo no faltarte. Me siento grande por ti. Toda mi felicidad es gracias a ti", es el fragmento de la canción que ha elegido Carla de Vigo.