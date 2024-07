Isa Pantoja desmiente que su prima le haya pedido que llame a su madre: "Antonio, te la han colado pero bien"

El estado de salud de Isabel Pantoja se ha convertido en un tema de preocupación para los fans de la cantante, que ya han tenido que ver cómo se cancelaban varios de los espectáculos de su gira 50 aniversario.

En las últimas semanas, Antonio Rossi, colaborador del Club Social de Vamos a ver ha actualizado el estado de la tonadillera y, además, aseguró que Isabel había pedido a su hermano, Agustín Pantoja, que se pusiera en contacto con sus hijos, Isa y Kiko, en caso de su situación empeorase.

Asimismo, el colaborador apuntó, el pasado miércoles, que Anabel Pantoja se habría puesto en contacto con sus primos para pedirles que llamasen a su madre, pero estos se habían negado categóricamente.

Este jueves, el matinal ha contactado en directo con Isa Pantoja, colaboradora habitual del programa presentado por Joaquín Prat. La joven ha destacado que, aunque en muchas ocasiones se ha enterado de actualizaciones acerca de su madre gracias a Rossi, en esta ocasión la información no era cierta.

"Hace mucho que no hablo por teléfono con mi prima porque nos comunicamos por Whatsapp y ella me cuenta qué tal le va con el embarazo. Pero tampoco me ha pedido, por ningún medio, que me ponga en contacto con mi madre. Anabel nunca se ha metido en estos temas. Antonio, aunque muchas veces aciertas, esta vez te la han colado, pero bien", ha señalado Isa Pantoja.

De la misma manera, la joven ha apuntado que se preocupó cuando vio en los medios de comunicación que su madre se encontraba peor de salud, pero no se ha puesto en contacto con ella ni tampoco la tonadillera ha contactado con ninguno de sus hijos.