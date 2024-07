El PP pedirá la recusación de dos jueces del TC y que Conde Pumpido se aparte de los ERE

A escasos días de que el Tribunal Constitucional (TC) se pronuncie sobre los recursos de amparo de los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados en la pieza política del caso de los ERE y a los que el tribunal prevé exonerar del todo o en parte, el PP ha anunciado que va a recusar a dos magistrados de la corte de garantías y a pedir que el presidente del alto tribunal se aparte de este caso para garantizar la "obligada apariencia de imparcialidad" que tiene que tener este órgano.

Así lo ha anunciado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, que, en primer lugar, ha recordado que el presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido, se abstuvo cuando la causa llegó al Tribunal Supremo porque siendo fiscal general del Estado "participó en la tramitación de este asunto", por lo que el popular considera que ahora debería haber hecho "exactamente lo mismo".

Las dos magistradas que pretende recusar el PP son la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, y María Luisa Balaguer. Sobre la primera, el PP denuncia que presidió la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y "fue ponente o participó en al menos 22 sentencias relacionadas con los ERE"; mientras que a Balaguer la cuestionan por haber sido consejera del Consejo Consultivo de Andalucía y ponente de 28 dictámenes sobre toda la casuística del caso de los ERE.

El PP no descarta ampliar esta petición de recusación respecto a Juan Carlos Campo y María Luisa Segoviano. El primero, ha explicado Bendodo, por pasar al TC desde el Ministerio de Justicia, con Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, así como por haber sido director general de Justicia con el expresidente andaluz Manuel Chaves "en el periodo investigado por los ERE" y secretario general de Relaciones con el Parlamento entre 2014 y 2015, cuando la Cámara abordó en muchas ocasiones la trama. Respecto a Segoviano, apunta el PP a dos sentencias relacionadas con los ERE que firmó como magistrada de lo Social del Supremo.

Bendodo ha manifestado que "lo que el Constitucional no puede convertirse es en un órgano de relectura o de segunda lectura o de revisión de las sentencias, no del Supremo, sino de 20 tribunales que ya hablaron en el mismo sentido", y ha apuntado a que hasta 70 familiares y personas vinculadas con el PSOE se beneficiaron de "ayudas ilegales o de falsas prejubilaciones". Y, en este sentido, ha reiterado que el de los ERE es "el mayor caso de corrupción de la historia de España".

Moreno se pronuncia

Como era de esperar, y tras unos días muy agitados en lo político en Andalucía con constantes reproches y acusaciones entre el PP y el PSOE, el caso de los ERE ha protagonizado este jueves en el Parlamento gran parte de la sesión de control al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que por primera vez se ha manifestado abiertamente sobre las sentencias del TC que hasta ahora han estimado parcialmente los recursos de amparo de los ex altos cargos socialistas condenados, algunos de ellos ya en libertad.

Lo ha hecho el líder del Ejecutivo a preguntas del secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, que le ha interpelado directamente. "La pregunta es muy sencilla, ¿usted respeta o no las sentencias del Tribunal Constitucional?, ¿usted considera que el TC puede modificar sentencias del Supremo o de la Audiencia Provincial?".

Moreno ha aludido en su respuesta a la opinión de "varios juristas de prestigio" que consideran que las decisiones del TC no pueden modificar las tomadas por el Supremo, al tiempo que ha calificado como de "no creíbles" algunos de los argumentos que está utilizando el PSOE. Así, el presidente ha pedido a los socialistas que "se lean las sentencias" porque "no se ha absuelto a nadie, eso no es verdad".

Además, ha recordado que "fue el PSOE quien echó a Chaves y a Griñán, que fue Susana Díaz la que pidió perdón" y el propio "Griñán el que reconoció el fraude", en alusión a la declaración del expresidente en el juicio en la que afirmó: "No creo que hubiera un gran plan, hubo un gran fraude". Por ello, Moreno ha afeado a la bancada socialista que "ahora se rasguen las vestiduras cuando son ustedes los que han apaleado y machacado a compañeros".

Además, el líder del Gobierno andaluz ha dicho entender que "quieran cambiar el relato", pero "las cosas son como son, la historia está escrita y los andaluces no olvidan".