Entrevista

Con su voz única, y a través de sus letras e interpretaciones, Kany García lleva años honrando las historias de las mujeres del siglo XXI. Y lo sigue haciendo en su último trabajo, con el que, una vez más, se ha puesto en primera línea de fuego ante los comentarios o las críticas que ha tenido que soportar a lo largo de su reconocida carrera.

Ha llamado a su disco García. ¿Lo hace por reivindicarse?Te voy a ser honesta. Eso fue una locura. Yo estaba ya convencida de un título y un concepto del álbum y, de repente, todo cambió. Iba a ser un disco cortito, de diez canciones, pero se planteó la idea de que tuviera más. Entonces, me senté a escribir y salió esta canción, que fue la última que escribir y que, al final, es la que le dio el título al álbum. Es un tema muy personal e hizo que cambiáramos el concepto del disco.

¿Se resistió? Porque cuando un artista tiene algo claro...Me costó, sí, porque en la parte creativa siempre hay mucha resistencia. El hecho de ponerle mi apellido fue porque, al final, vi que tenía muchas características con las que me sentía identificada. En él he hablado sobre mi persona y sobre un montón de cosas que me vulnerabilizan bastante.

"No creo que lo que se ve de mí en las redes me defina"

¿Cuesta mostrar esa parte más vulnerable?A mí, sí. Me cuesta porque no creo que lo que se ve de mí en las redes me defina. No soy el tipo de personas que están todo el tiempo subiendo vídeos de su vida, casi siempre subo cosas de trabajo. Y, quizá, como no respondo a ese perfil, me cuesta mostrarme más. Sí lo hago en los conciertos, donde muestro más cosas sobre mí que lo que la gente puede ver o saber desde fuera. En mi caso, hace falta ir a un concierto para que eso suceda.

En su álbum habla mucho de superación personal. ¿A veces no nos permitimos ni caer?Totalmente. Y es una cosa que la vivo constantemente. Por eso es importante hablar de ello en las canciones o en los conciertos. Esa es mi realidad constante. Da igual cómo esté físicamente, yo no puedo suspender una gira o una promoción. Esa es mi realidad constante. Por más que quisiera estar en mi casa o ver a mi familia, sé que aún me quedan días por delante y, a diferencia de otro tipo de vocación o profesión, no me puedo dar el gusto de estar siempre donde quiero.

"La comunidad LGTBI sigue viviendo momentos muy duros y por eso tiene que seguir habiendo, y cada vez más, referentes que hablen de ello"

¿Ha tenido que reivindicarse en esta industria a veces tan machista?Totalmente. Obviamente, estamos en un momento bonito en el que cada vez hay más ganas de hablar de este tema, pero siento que esa reivindicación que se ha producido todos estos años ha venido por la visibilidad que se le ha dado al tema del machismo. Ha costado, pero ahora se habla, se canta, se cuenta y se comenta más sobre ello, incluso encima de un escenario.

Sobre él hace siempre hincapié en los mensajes a favor del colectivo LGTBI.Estamos viviendo momentos turbulentos por muchas razones. Una de ellas es que sigue existiendo demasiada violencia contra el colectivo. Pero siento que, ahora, cuando pasa algo, tiene mucha repercusión. Antes lo normalizábamos y ahora por lo menos a la gente le afecta. Otra es que, dentro de la comunidad, no paramos de aprender. Cuando yo era niña solo se me hablaba de lesbianas, homosexuales y nada más. Hemos ido aprendiendo que hay una diversidad de personas que no se identifican con esos nombres o con su identidad. Yo misma, hasta hace poco, tenía una resistencia brutal a hablar con la 'e' o a reconocer que hay personas no binarias. Todavía hay demasiada transfobia...

"Siempre nos han enseñado a hablar solo en masculino. Para mí hablar en femenino es, por un lado, un recordatorio y, por otro, una necesidad y una justicia"

¿Es clave hacer activismo?La comunidad LGTBI sigue viviendo momentos muy duros, muy complejos, y por eso tiene que seguir habiendo, y cada vez más, referentes que hablen de ello. Pero esos discursos tienen que ir acompañados de la educación. A mí me ha pasado que escucho entrevistas mías de hace cinco o diez años y me da vergüenza por cómo hablaba. Pero claro, es que este es un largo camino en el que no hay que detenerse y en el que siempre hay que ir de la mano de esa educación.

Es una contadora de historias. Historias en primera persona y con género femenino. ¿Cree que eso incomoda?Seguramente incomode, sí. Siempre nos han enseñado a hablar solo en masculino. ¡Si me pasa a mí, que constantemente peleo conmigo para desenseñarme! Para mí hablar en femenino es, por un lado, un recordatorio y, por otro, una necesidad y una justicia, porque durante mucho tiempo no se ha hecho. Cuando hablamos de colectivo se habla en masculino y, por alguna razón, todos y todas nos sentíamos cómodos y cómodas ahí. Por eso creo que todavía queda mucho camino por delante en el tema del lenguaje y la inclusión, tanto en las canciones como en el discurso.

"Se puede ser libre, pero cuesta mucho. Y creo que tiene que ver con los miedos que tenemos"

En Historia repetida canta: "eras un mal necesario". ¿Hace falta sufrir para aprender?Mira, es una mierda, pero es así. Dicen que uno aprende con cabeza ajena (ríe). Cuando alguien se te acerca y te dice 'no vayas por ahí', 'esta persona no te conviene' o 'este cambio de vida no' no escuchamos. Yo, hasta que me doy el golpe, no me doy cuenta. Ese dolor es el que deja un recordatorio claro de dónde no queremos estar. Muchos de esos males se vuelven necesarios en la vida para que tengamos claro norte de hacia dónde se camina.

A pesar de ser una mujer joven, ya hablan de su legado musical. ¿Cómo querría ser recordada?Como una mujer accesible que hizo lo que le dio la gana siempre, con demasiada libertad musical de hacer lo que me plazca y haber tenido la dicha de que la gente respondiera bien a ello. Y, al mismo tiempo, ser recordada como una mujer sensible, comprometida y absolutamente orgullosa de todo lo que fui. Y siempre caminando y hablando desde ese mismo orgullo.

"Si alguien quiere conocerme realmente, le digo que venga a un show en España"

¿Se puede ser tan libre como una quiere?Se puede, pero cuesta mucho. Y creo que tiene que ver con los miedos que tenemos. Constantemente lucho contra ellos. Me pueden ver la persona más segura de sí misma, pero aún tengo que quitarme muchos miedos a la hora de escribir y componer música. Desde el miedo no se puede crear ni hacer arte, y esa esa una realidad. Todavía hay cosas que me cuestan y, por ejemplo, constantemente pienso en lo que dirá la gente si uso esta palabra en un tema o si saco un tipo de canción que no tiene que ver con mi perfil... No sé, siempre hay ciertos temores con los que una tiene constantemente que lidiar con ellos.

Kany García Puerto Rico. 41 años. Apareció por primera vez en la televisión en 2004 como concursante de Objetivo Fama, pero un grave accidente truncó su participación, aunque no su carrera. ganadora de 5 Latin Grammy, tiene nueve discos en el mercado. Está casada con Jocelyn Troche.