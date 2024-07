En la pandemia ya demostraron que son un personal sanitario esencial y, en una sociedad cada vez más envejecida y que va a necesitar cada vez más cuidados profesionales, su figura va a ser cada vez más necesaria. Sin embargo, los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería o TCAE -antes conocidos como auxiliares de enfermería- no se sienten ni visibilizados ni reconocidos.

Y sus funciones son muchas: asisten a médicos, trabajan en equipo con la enfermeras en el cuidado de pacientes en los centros sanitarios (suministran algunas medicaciones, ayudan en las pruebas y otras intervenciones…), pero, sobre todo, cuidan y se ocupan del bienestar de los pacientes, tanto en centros sanitarios como, y muy especialmente, en los sociosanitarios, como en residencias de ancianos y en centros residenciales para personas con discapacidad con grandes necesidades de apoyo.

Además, con la nueva estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en comunidad, en la que se aboga por la profesionalización de los cuidados y la desinstitucionalización, su figura podría cobrar aún más importancia, "hay muchos cuidados que en la actualidad los realiza un profesional universitario que podrían ser realizados perfectamente por un TCAE, porque están cualificados formativamente para ello. Por ejemplo, en la atención domiciliaria, para comprobar la adherencia a los tratamientos o hacer el seguimiento de ciertas patologías crónicas, la valoración de la piel para evitar escaras, la educación para la salud en personas diabéticas, etc.", comenta Isabel Lozano, Secretaria de Organización y Comunicación de SAE.

Cuidados que van más allá de los que se ve

Los TCAE aportan tanto cuidados básicos como profesionales, unas atenciones esenciales tanto cuando una persona se está recuperando en un hospital como cuando necesita apoyo para llevar a cabo actividades como comer o asearse, algo frecuente con muchos ancianos o personas con discapacidad. "Estamos en todos los servicios del hospital y en el ámbito sociosanitario hay muchísimas más TCAE que enfermeras, porque nosotras podemos administrar la medicación vía oral, rectal y tópica, realizar la toma de constantes, alimentar por sonda... Hacemos muchísimas técnicas que oficialmente no nos tienen reconocidas, porque podemos hacer cualquier técnica que no sea invasiva, y de los cuidados fundamentales nos ocupamos sobre todo nosotras", enfatiza Isabel Lozano.

Además, esos cuidados van mucho más de los que se ve, pues son las TCAE (Isabel prefiere hablar en femenino porque las mujeres son una abrumadora mayoría en el sector) las que cogen la mano de las personas que atienden cuando sus familiares no están -algo que ocurre cada vez más a menudo- y las que ven cómo se encuentran física y anímicamente, pues son las que más tiempo pasan con ellos, tanto en hospitales como en centros sociosanitarios dedicados al cuidado de ancianos a personas con discapacidad

"En estas instituciones hay pocas enfermeras. De hecho, somos la figura prioritaria, pues somos nosotras las que les damos la medicación, estamos pendientes de ellos, les damos de comer si hace falta, valoramos su estado, les tomamos las constantes vitales, les acompañamos al médico cuando van… es un acompañamiento total durante todo el día. Y para las personas con discapacidad que no están enfermas, pero que sí requieren cuidados o que tienen que tener una vigilancia de enfermería, somos la figura prioritaria", recuerda.

Isabel Lozano, Secretaria de Organización y Comunicación del sindicato de técnicos de enfermería. Cedida

En los hospitales de media estancia y centros de rehabilitación, su labor tampoco es menor, hay más TCAE que 'profesionales universitarios' y son los que atienden las necesidades de los pacientes, "tenemos una labor muy importante de acompañamiento: somos sus ojos, sus oídos, nos cuentan sus cosas... cada vez nos encontramos a personas más solas", lamenta Isabel, "estas personas, con lo que más se quedan después de haber estado en un hospital o un centro de rehabilitación, en el que además tienes que estar mucho tiempo, es con cómo les han tratado, si se han ocupado de ellos y cómo les han cuidado, y esa es nuestra labor".

Somos la figura ideal para hacer cuidados a domicilio. Teniéndonos en cuenta, se ahorraría mucho dinero y hospitalizaciones

Una labor poco reconocida

Dentro del ámbito sociosanitario, a pesar de la enorme labor que hacen, tanto de cuidados como de acompañamiento, Isabel y el resto de sus compañeras siempre han percibido que no tienen el reconocimiento que merecen. Para empezar, ellas reivindican que son miembros de pleno derecho de enfermería, algo que a veces no ocurre, "estamos muy poco reconocidas, pero no por los usuarios, sino a nivel institucional, siempre intentan excluirnos de la enfermería".

Por este motivo, aunque desde hace unos años se celebra en algunos países el 14 de julio como el día del Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, prefieren celebrarlo en otra fecha, "no nos gusta el 14 de julio, sino el 12 de mayo, que es el día de la enfermería en general, y nosotras somos personal de enfermería, como las enfermeras y los enfermeros", insiste.

En algunos países de Europa, las funciones que realizan en España las TCAE, según asegura Isabel, las realizan profesionales con título universitario, "solo con la formación que tenemos nosotras y alguna especialización, en otros países ya se consideran enfermeras. De hecho, nos llegan muchas ofertas de estos países".

En este aspecto, son varias sus reivindicaciones. Por un lado, que se actualicen sus funciones, vigentes desde 1973 cuando ahora por su formación y sus funciones reales son muchas más, y por otra, que su formación sea un Grado Superior, y no un Grado Medio.

Si no se valora más a este colectivo, que en la sanidad pública es de más de 120.000 personas, y si no se actualiza su formación, Isabel Lozano asegura que cada vez serán menos las personas que quieran dedicarse a esto, algo que podría llegar a ser muy problemático, pues cada vez vamos a necesitarlas más, "con el envejecimiento de la población y con la nueva estrategia de cuidados, se van a necesitar cada vez más TCAE, sobre todo si se hace bien, porque somos la figura ideal para hacer cuidados en todos los ámbitos. De hecho, fomentando este perfil profesional, se ahorraría al sistema mucho dinero y muchas hospitalizaciones".

En definitiva, no cuidar a los que nos cuidan puede salir muy caro, y no solo en términos económicos, sobre todo en sociales, "como no haya más reconocimiento a nuestro trabajo, vamos a tener un problema grande de falta de personal", concluye.