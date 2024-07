Sharon Stone continúa su defensa de Kevin Spacey: ahora tilda de homofobia su persecución

El pasado mayo, en un documental de HBO Max, Sharon Stone defendió a Kevin Spacey junto a otras estrellas como Liam Neeson. Desde aquellas palabras, según ha asegurado en una nueva y extensa entrevista concedida a la revista The Hollywood Reporter, la actriz se ha descrito a sí misma como una estrella "cancelada a diestro y siniestro".

La actriz de 66 años ha mantenido en esta entrevista, sin embargo, su apoyo al intérprete, que a finales de este mes cumplirá 65 años. Según la protagonista de Instinto básico, el ostracismo al que está relegado Spacey se debe a la homofobia, insistiendo en que "es por eso [ser gay] por lo que no se le permite regresar, por haber ofendido a otros hombres".

El intérprete de American Beauty fue declarado inocente en un juicio en Reino Unido en 2023, así como en 2022 fue declarado no responsable en una demanda civil presentada por el también actor Anthony Rapp. Además, falta por conocer el resultado de otra demanda que se está tramitando de nuevo en un tribunal británico.

"La gente está enfadada conmigo [por apoyar a Spacey]", ha declarado Stone, "pero lo que yo dije es que después de estar en terapia durante siete años, no poder trabajar, perder su casa y perderlo todo, se le debería permitir regresar", ha continuado. No hay que olvidar que la acusación de Rapp por insinuación sexual no consentida fue cuando él tenía 14 años y Kevin 26.

La actriz de Casino o Desafío total ha puntualizado que Spacey "se ha puesto en contacto con todas aquellas personas a las que ofendió y les ha dicho que lo sentía". "Kevin les tocó los genitales, sí. A muchas personas. Pero nadie [ha dicho públicamente] que las violase o que les obligó a tener un encuentro sexual con él", ha opinado.

Stone cree que "hay mucho odio hacia él porque en su caso fue de hombre a hombre. Por eso no se le permite volver [a Hollywood]. Porque ofendió a otros hombres. ¿Pero puedo decirte cuántos hombres me han tocado mis partes a lo largo de mi vida? Muchos más de lo que Kevin Spacey les ha hecho a otros hombres. Y ninguno de ellos me ha pedido perdón jamás", ha agregado la actriz, si bien la perpetración de un delito por otras personas que no fueron juzgadas no es un eximiente de culpa.

Además, Sharon ha compartido unas ideas polémicas sobre el esencialismo de genéro: "Creo que los hombres son hombres y las mujeres, mujeres. Y que es algo que nos debería gsutar así, que debería gustarnos que los hombres coqueteen con nosotras".

"Ahora, hoy en día, hay algunas mujeres a las que no les gustan ciertas cosas que a mí todavía me gustan. Por ejemplo, la verdad es no quiero que un hombre me pregunte si puede besarme. Quiero que simplemente me agarre y me bese", ha confesado, aclarando inmediatamente que se trata solo de algunos hombres.

"Y si no quiero, poder decir 'No, gracias' y que pare. Pero si es el hombre adecuado y me tira contra la pared y me besa, sí, por favor. Es que echo de menos la pasión. Extraño la expresión sexual. Todo esto me parece muy asfixiante. Realmente creo que necesitamos delimitar entre lo que es un delito menor y lo que es uno grave. Tiene que ocurrir", ha dicho.

Por último ha añadido que, para ella, "no es lo mismo" y "hay una enorme diferencia" entre "dar una palmada en el trasero y una violación", lo que le ha llevado a hablar de cómo renunció en 2015 a su papel como embajadora de AmFAR —la Fundación Americana para la Investigación sobre el Sida— porque esto le exigía estar junto a Harvey Weinstein. "Él no abusó sexualmente de mí, pero sí físicamente. Tratar con él requirió mucha paciencia por mi parte", ha finalizado.