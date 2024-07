Una joven de 25 años asegura ser hija de Luis Miguel: "No paga las cuentas... por ahora"

En pleno éxito por la gira que le está llevando alrededor de nuestro país, Luis Miguel se ve, de nuevo, envuelto en polémica. Y no por algo que haya dicho o hecho el artista, sino por las declaraciones de una joven venezolana que asegura que él su padre.

Todo empezó cuando lo seguidores en las redes de Milagros Pabón, como se llama la chica, de 25 años, señalaron el parecido entre la joven y el cantante mexicano. Su respuesta fue jugar con la posibilidad de que, efectivamente, el Sol de México sea su padre.

"Story time de por qué Luis Miguel y yo somos tan iguales", posteó Milagros junto a un vídeo en el que se apreciaba lo que para muchos es un innegable parecido entre ambos. "Buenos días. Trabajando desde una computadora 25/8 porque ser hija de Luis Miguel no paga las cuentas... por ahora", aseguró en otra publicación.

Según han publicado diversos medios de comunicación latinoamericanos, se sabe que la madre de Milagros falleció hace años. Además, no descartan que el artista no solo conozca la existencia de 'Mili', como la llaman en su entorno, sino que aseguran que podría mantener una relación cordial con ella.

Y, aunque la historia está cogiendo peso en el otro lado del charco, ella ha insistido en que, de momento, no ha hablado con ningún periodista ni medio, por lo que deja claro que todo lo que haya sido publicado no ha salido de su boca. "No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia", ha comunicado en sus redes.

Por su parte, según informan algunos medios, el artista habría recibido esta información de camino a Murcia, donde este miércoles ofreció un nuevo concierto dentro de su gira española, que engloba 15 shows en 10 ciudades.

Si gira continuará el 13 en el estadio Antonio Peroles de Roquetas de Mar (Almería) y el 17 y 18 será el turno de Barcelona, con dos citas en el Palau Sant Jordi. A Coruña, en el marco del Coruña Sounds, el día 21; Chiclana de la Frontera (Cádiz), en el Concert Music Festival, el 24, y Valencia (Estadio Ciutat de Valencia) el 27, serán las siguientes apariciones del Sol de México antes de finalizar la gira con tres conciertos en el Starlite de Marbella los días 31 de julio y 2 y 3 de agosto.