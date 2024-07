Katy Perry lanza su nueva canción y videoclip, una oda a un mundo de mujeres con juguetes sexuales y currando en la obra

"Es un mundo de mujeres y tienes suerte de vivir en él", dice Katy Perry en su nueva canción, It's a woman's world, su último trabajo, que formará parte de su séptimo álbum, llamado 143, que saldrá completo el 20 de septiembre de 2024.

Mientras, este 11 de julio a las 4 de la tarde hora del Pacífico (la 1 de la madrugada del 12 en España) se lanza It's a woman's world, con su correspondiente videoclip, que pretende ser una reivindicación sexual y feminista.

Con su nueva canción, Katy Perry elogia a las mujeres de todo el mundo en las distintas etapas de la vida y las califica de afortunadas por vivir en un mundo de mujeres.

El vídeo da la vuelta a los tópicos masculinos comunes mientras Katy Perry baila con un succionador de clítoris (un Womanizer Premium 2), con el que sus bailarinas hacen también una coreografía al estilo Hollywood, un cinturón de herramientas, un taladro lleno de brillantitos e inmersa en la obra de un edificio.

Además, la cantante, compositora y juez estadounidense de America's Idol, utiliza otros símbolos, como el pañuelo rojo de lunares blancos de Rosie la remachadora, un icono feminista, y luce un patriótico top de biquini con la bandera de Estados Unidos.

La cantante ya fue muy revolucionaria gracias en buena parte a la canción I kissed a girl (Besé a una chica, publicada en 2008). Katy Perry es conocida por animar a sus fans a explorar los deseos sexuales más allá de las expectativas heteronormativas y en 2017, la artista afirmó su propia fluidez sexual.

Desde que Katy Perry debutó con Capitol Records en 2008 con One of the Boys, ha acumulado 115.000 millones de streams junto a unas ventas mundiales de más de 70 millones de álbumes y 143 millones de canciones.

Katy, la artista femenina que más discos ha vendido en la historia de Capitol, es una de las cinco artistas de la historia que ha superado los 100 millones de unidades certificadas con sus singles digitales, y la primera artista de Capitol Records que entra en el selecto club de las 100 millones de canciones certificadas de la RIAA.

Fue la primera artista en la historia de la RIAA en ganar tres premios RIAA Diamond Song Awards - por Firework, Dark Horse y Roar. Con California Gurls (feat. Snoop Dogg), Katy ha conseguido recientemente su cuarto Diamond Song Award.