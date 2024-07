La OTAN 'calma' a Ucrania con dinero... y sin plazos: pacta 40.000 millones anuales pero no habla de adhesión

La cumbre de la OTAN en Washington ha servido para que el apoyo a Ucrania se consolide en el tiempo, con un mensaje de firmeza frente a la Rusia de Putin y desafiando las posibles dudas que se pueden dar por el estancamiento de la guerra: así, los líderes han firmado el envío de 40.000 euros anuales para Kiev en 2025. "A través de contribuciones proporcionales, los aliados pretenden proporcionar una financiación mínima de 40.000 millones de euros durante el próximo año y proporcionar niveles sostenibles de asistencia de seguridad para que Ucrania triunfe", expone el comunicado firmado por los 32 aliados, que en cambio no quieren hablar de plazos para la entrada el país en la Alianza.

Los objetivos con estos fondos son claros: adquisición de equipo militar; gastos de mantenimiento, logística y transporte; gastos por el adiestramiento militar, así como inversiones en la infraestructura de defensa ucraniana, según lo firmado. La OTAN quiere construir unas circunstancias que sirvan para que Ucrania "derrote a Rusia en el campo de batalla". Se sigue imponiendo por tanto el mensaje de que tiene que mantenerse la ayuda "el tiempo que sea necesario", independientemente de que el conflicto se cronifique en el tiempo.

"El futuro de Ucrania está en la OTAN", añadieron, sin dar un calendario claro porque la prioridad es la guerra. Todo está sujeto a cómo se puedan desarrollar los acontecimientos. "Reafirmamos que estaremos en condiciones de extender una invitación a Ucrania para unirse a la Alianza cuando los aliados estén de acuerdo y se cumplan las condiciones", recogen los aliados en el comunicado. La idea que prima en las líneas que da la OTAN es una mejor estructuración de toda la ayuda a las tropas de Zelenski, que necesitan un impulso.

En este sentido, apuestan por la creación un Centro Integrado de Ciberdefensa a fin de "mejorar la protección de la red, el conocimiento de la situación y la implementación del ciberespacio como dominio operativo en tiempos de paz, crisis y conflictos", expresan. Para todo ello ven clave seguir apostando por la inversión en Defensa, incluso por encima del límite establecido. "En muchos casos será necesario un gasto superior al 2 por ciento del PIB para remediar las deficiencias existentes", concluyen.

El comunicado asegura demás que en el escenario global tendrán un papel importante tanto China como Bielorrusia e Irán, como 'socios' internacionales de Rusia. Los efectos colaterales. "La asociación estratégica cada vez más profunda entre Rusia y la República Popular China y sus intentos de socavar y remodelar el orden internacional basado en normas, que se refuerzan mutuamente, son motivo de profunda preocupación", exponen, y no ven que el gigante asiático tenga capacidad -ni quiera- acabar con la guerra en Ucrania. "China no puede hacer posible la guerra más grande en Europa en la historia reciente sin que esto afecte negativamente a sus intereses y su reputación", terminan.

China no puede hacer posible la guerra más grande en Europa en la historia reciente

El todavía secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quiso dejar claro tras el acuerdo que este no supone un aumento de la tensión y que la Alianza no se convierte en parte del conflicto por ayudar a Ucrania. "No hacemos esto porque queramos prolongar una guerra. Hacemos esto porque queremos poner fin a la guerra lo antes posible", sostuvo el dirigente noruego. Es, dice, "un compromiso" para hacer frente a Vladimir Putin. Además, considera que el mensaje de apoyo a Zelenski queda muy claro: "Las palabras son importantes y las palabras crean expectativas, crean una agenda, definen una ambición".

En su línea de estos días, Stoltenberg volvió a avisar del papel de China en el escenario bélico. "La guerra de Putin está alimentada por aquellos que no comparten nuestros valores. Irán y Corea del Norte brindan apoyo militar directo, mientras que China apoya a Rusia". El desafío para el secretario general de la OTAN es que se pueda contrarrestar con un aumento del apoyo a Ucrania en los próximos años.

La inestabilidad en el flanco sur

En la cumbre también habló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para quien el mensaje es "contundente" en el respaldo a Kiev, también en términos de futura membresía. "Ese camino es irreversible", esgrimió, aunque ahora "todavía no se den quizá las condiciones". Pero eso no quiere decir que haya que parar la agenda actual: "Mientras tanto tenemos que apoyar y reforzar a Ucrania. Todos los Estados miembros de la alianza de la OTAN lo estamos haciendo".

Para España es decisivo que la Alianza actúe en el flanco sur, que para Sánchez es "un foco de inestabilidad". En palabras del presidente del Gobierno los oponentes estratégicos de la organización transatlántica "trabajan con actores no estatales para amplificar los efectos del terrorismo, de la inseguridad marítima o las consecuencias del cambio climático". Por eso lanzó ese aviso: "Su objetivo es debilitar la seguridad euroatlántica, creando un circulo de inestabilidad alrededor nuestro y en ese proceso dañan a la seguridad humana y de los Estados en estos países vecinos".