Ángel Víctor Torres califica de "parche" que las comunidades del PP acepten hacerse cargo de solo 300 menores migrantes

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, calificó este jueves de "parche" que las comunidades gobernadas por el PP aceptaran este miércoles hacerse cargo de 300 menores migrantes en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que se celebró en Tenerife y acordó el traslado de casi 400 menores migrantes de Canarias y Ceuta a la península.

"Tenemos una hoja de ruta, pero tenemos que tener el apoyo de los partidos, que de momento, no lo tenemos", ha declarado en una entrevista en la Cadena Ser esta mañana. Torres ha aseverado que "lo que se aprobó ayer es un parche en esa carrera alocada que tienen el PP y Vox para ver quien es más insolidario con los menores migrantes no acompañados".

El ministro ha dicho que la solución para el problema que tiene Canarias, con 6.000 menores hacinados, es "la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería", que si contara con el apoyo del PP podría aprobarse este mismo mes de julio y que "entraría en vigor de forma inmediata y sería una solución efectiva", pero en su opinión, el "PP demora esta decisión por las amenazas de Vox. No quieren que salga adelante la modificación legislativa".

También esta mañana, el conseller de Derechos Sociales en funciones de la Generalitat, Carles Campuzano, ha defendido la oposición de Catalunya al acuerdo alcanzado con la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en el que se abstuvo, y ha indicado que "las cosas se tienen que hacer bien".

En una entrevista de este jueves en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha achacado la decisión de la comunidad a que "el Estado sigue utilizando una cifra equivocada de 1.417 jóvenes" mientras que, asegura, el sistema catalán ha aceptado a 2.369 y cuenta con más de 4.000 mayores de 18 años que siguen atendiendo.

De este modo, al no dar respuesta el Gobierno a la demanda de la Generalitat de "que el reparto se haga en base a los datos actualizados de las personas que se acogen", han optado por abstenerse.

Tras escuchar las declaraciones del conseller catalán, Ángel Víctor Torres ha respondido que "la acogida es una competencia autonómica", al tiempo que ha invitado a las comunidades "que no quieren responsabilizarse a que visiten Canarias o Ceuta".

El ministro ha denunciado las condiciones en las que los menores están obligados a vivir en los centros habilitados en situaciones de emergencia, donde permanecen hacinados y sin aire acondicionado. "Los menores están hacinados y ante ello encontramos posturas insolidarias y partidistas".

El titular de de Política Territorial y Memoria Democrática ha lamentado que los consejeros que fueron este miércoles presencialmente a la sectorial de Tenerife no quisieran ver cómo están los menores. "No dieron ninguna explicación de por qué rehusaron hacer la visita y ver in situ la situación en la que se encuentran los menores, en naves sin aire acondicionados, apilados, sin baños suficientes, se te desgarra el alma verlos", ha apostillado.