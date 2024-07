El duro discurso de la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner, enferma por un síndrome posviral: "La medicina no tiene respuestas"

Violet Affleck Garner, de 18 años, es la hija mayor de los actores Ben Affleck y Jennifer Garner y, desde hace cinco años, padece un síndrome posviral, una afección crónica en la que sufre una inflamación sostenida durante periodos de tiempo prolongados.

Es debido a este motivo por el que se ha presentado en la reunión de la Junta de Supervisores del condado de Los Ángeles. En ella, ha dado un suyo y apasionado discurso para que no se prohíban las mascarillas y cómo hacer frente a la prolongada crisis de la Covid-19, que a día de hoy sigue afectando a muchas personas.

"Hola, Violet Affleck, residente de Los Ángeles, votante por primera vez, tengo 18 años. Me diagnosticaron posviral en 2019", ha empezado la joven. "Ahora estoy bien, pero he visto de primera mano que la medicina no tiene respuestas ni siquiera para las consecuencias de un virus menor. Una de cada diez infecciones conduce a un Covid prolongado, una enfermedad neurológica o cardiovascular devastatadora", ha continuado con mucha firmeza.

Además, ha destacado cuáles son las personas a las que más perjudican: "Afectan a las comunidades de color, a las personas con discapacidad, a las personas mayores, a las personas trans, a las mujeres y a cualquier persona del público que se enfrente con mayor dureza al trabajo esencial".

"Para hacer frente a la prolongada crisis de Covid, exijo la disponibilidad de mascarillas en las instalaciones gubernamentales, incluidas cárceles y centros de detención, filtración de aire e iluminicación con luz UVC lejana y un mandato de máscaras en las facultades de medicina de los condados", ha explicado muy contundente la hija mayor de los actores.

Por último, ha destacado lo que, según ella, es lo más importante: que el condado se oponga a las prohibiciones de uso de mascarillas por cualquier motivo, ya que de esta formas las personas se sienten más seguras.