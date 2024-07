Verónica Romero acusa a 'Supervivientes' de estar "amañado" casi 20 años después: "Hay cosas que no puedo decir"

Casi 20 años después de su participación en Supervivientes, Verónica Romero ha asegurado que el programa de Telecinco "está amañado". La artista, surgida de la primera edición de OT, concursó en la edición de 2006 del programa de supervivencia, la primera que se hacía con un casting formado por famosos.

Fue finalista, relegada al segundo puesto por la victoria final de Carmen Russo, algo de lo que ahora ha vuelto a opinar la ilicitana. Aprovechando todo el revuelo que se ha formado con el programa de supervivencia en los últimos meses, ha confesado su propia experiencia. "Entré en Supervivientes, pero estaba amañado", ha revelado en el pódcast Me falta calle. "Eso fue injusto, no se puede ganar por el 90 y tanto por ciento de los votos siempre", ha explicado, en referencia a la italiana.

"Es que sé que hay cosas que no puedo decir, pero no me gustó nada. Es verdad y sé que suena mal, pero me da igual. Fue injusto", ha asegurado la artista.

"Tú no sabes la que se lio en el plató de Telecinco, es que no lo sabe nadie más que los que estuvieron ahí dentro. Tuvieron que echar a una grada entera de fans a la calle, porque se lio ahí con abucheos", ha sentenciado, dejando entrever la gran polémica que tuvo lugar durante la final.