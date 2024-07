Ellen Degeneres anuncia su retirada definitiva: "Esta será la última vez..."

El adiós definitivo de Ellen DeGeneres al mundo del espectáculo podría estar muy próximo. La estadounidense, que ha sido una de las presentadoras de televisión más destacadas del panorama mundial con su programa The Ellen DeGeneres Show, fue relegada al ostracismo de Hollywood después de que en 2020 salieran a la luz varias acusaciones contra ella por sus maneras despóticas, sus controvertidas condiciones laborales y por crear un ambiente tóxico.

Pero, a pesar de la cultura de la cancelación, el mes pasado comenzó una gira cómica por todo Estados Unidos que será plasmado en un especial de Netflix. Ha sido en la promoción de su último espectáculo donde ha anunciado que, probablemente, será la última vez que aparezca ante el público, ya que prevé dejar el mundo del espectáculo.

"Esta será la última vez que vais a verme. Tras el especial de Netflix, habré terminado", han sido sus palabras, según recoge Variety, como respuesta a una seguidora que le preguntó si, al término de la gira, planeaba retomar su carrera como actriz en cine o en teatro. "Esto es un adiós", se reafirmó ante otro fan.

Hace unos días, DeGeneres, sin aportar ningún motivo para ello, aunque hay medios que especulan con un problema no muy grave relacionado con su salud, canceló varios de sus espectáculos de su Ellen's Last Stand... Up. En concreto, los que tenía que llevar a cabo en Dallas, San Francisco, Seattle y Chicago.

DeGeneres ha recibido muchas críticas por cómo se mofa de su ostracismo en Hollywood, como por ejemplo en su último show en Santa Rosa, en California, donde llegó a afirmar: "Puedo ser muchas cosas, pero no mala". Además, y de nuevo a pesar de la cancelación que supuestamente ha sufrido, el próximo otoño estrenará en Netflix y a nivel mundial su próximo especial de comedia stand-up.