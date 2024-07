Andrea Levy recuerda su adicción y su casi recaída con su ex, Nacho Vegas: "Necesitaba sanarme y tardé años"

"La única manera de ver lo que me estaba pasando era vaciándome de todo lo que tenía alrededor", así ha recordado Andrea Levy su adicción al medicamento que palia sus terribles molestias por la fibromialgia que padece. La política del PP ha reflexionado sobre su enfermedad en La utilidad de todo este dolor, libro del que ha hablado recientemente en el pódcast de Fiona Ferrer en La Razón.

Durante su entrevista, explicó que generó una dependencia de las benzodiacepinas, pastillas que le recetaron para sus brotes de dolor por su enfermedad crónica.

"Me di cuenta de que ya no llegaba a más y de que la única manera de ver lo que me estaba pasando era vaciándome de todo lo que tenía alrededor, de la presión, de todo lo que me estaba tomando y de todo lo que estaba haciendo mal", recordó. "Tenía que vaciarme de cómo estaba malviviendo. Fue el principio de una nueva etapa".

La presidenta de la Junta Municipal del distrito de Retiro (Madrid) aseguró que no le contó nada a nadie, ni siquiera a José Luis Martínez-Almeida: "Nadie sabía que yo estaba en ese momento porque era algo que quería vivir aparte. Necesitaba sanarme y tardé años hasta que me recompuse".

Ferrer, en su conversación en el pódcast Cara a cara con Fiona, incidió en una parte del libro que le llamó la atención, una noche en el que se fue a su casa sola, aunque le costó mucho tomar esa decisión.

"Estaba esperando que me viniese a buscar una persona, que finalmente no me vino a buscar para hacerme chantaje emocional, y ese día pensé que, si iba a ese lugar, iba a empezar de cero. Estaba segura. Entonces apagué el móvil y me fui", relató, en referencia a su relación con Nacho Vegas, el que era su pareja hasta junio de 2020, cuando rompieron.

"Ahí es cuando más orgullosa me he sentido de ti", alabó Fiona Ferrer. "Me sentí identificada con ciertas cosas. Al final, te demuestra la vida que estamos solos y que somos nosotros mismos los que tenemos que salir y tirar hacia adelante".