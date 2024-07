El Gobierno valenciano rebaja de 500 a 200 metros el límite para construir hoteles en la costa

El Gobierno valenciano ha incluido en el decreto de Simplificación administrativa aprobado esta semana una flexibilización de la normativa urbanística en el litoral. En concreto, el límite de 500 metros de blindaje extra frente a la construcción de hoteles que fijó el anterior Consell del Botànic en su plan de la costa (Pativel) vuelve a los 100 metros que marca la Ley de Costas estatal, según consta en la normativa publicada este miércoles en el Diari Oficial de la Generalitat. No obstante, el secretario autonómico de Presidencia, Cayetano García, ha explicado que nadie podrá edificar a esa distancia de la primera línea de playa "en ningún caso y bajo ningún concepto". Según indicó, los hoteles se podrán construir a 200 metros "como muy cerca", y en esa franja de 100 a 200 solo se admitirán elementos desmontables (chiringuitos o clubes de playa).

Tal y como recoge en su artículo 210 el decreto, ya en vigor, "los terciarios hoteleros no podrán emplazarse a distancia inferior a los 100 metros medidos en proyección horizontal desde el límite interior de la ribera del mar tierra adentro". A continuación, matiza que estos usos habrán de ajustarse a la legislación de costas y del litoral y al planeamiento territorial y urbanístico.

Precisamente, la Conselleria de Medio Ambiente ha sacado a exposición pública el proyecto de Ley del Litoral, que habla expresamente de una franja de 200 metros de costa en la que no se pueden construir hoteles. Sin embargo, el plan de Simplificación se ha adelantado y ya ha sido aprobado y publicado con la citada referencia a los 100 metros. No obstante, la Generalitat defiende que en esta franja de 100 a 200 metros no se admitirán hoteles o edificaciones residenciales, sino otro tipo de construcciones desmontables y actividades, "siempre previo informe de Costas".

Por lo tanto, según la Administración autonómica, "no existe contradicción alguna entre el decreto ley de Simplificación y el proyecto de Ley del Litoral, que se ajustará a la ley estatal, porque respeta la servidumbre de costas del Estado, y no introduce ningún cambio ni autoriza ninguna actividad o construcción que vulnere la competencia estatal".

De este modo, el Consell apunta que la nueva ley, en fase de tramitación, "recogerá estos parámetros, atendiendo a los supuestos prácticos y la orografía" de la Comunitat Valenciana, en la misma línea del decreto de Simplificación.

García apela a que se dejen "las cuestiones técnicas para los técnicos y las políticas para los políticos". Por ello, pide que "se deje de hacer demagogia con algo tan sensible como es nuestra costa y la sostenibilidad".

El decreto antiburocracia aprobado por el Consell elimina o modifica 29 leyes de áreas como la educación, la violencia de género o las energías renovables, entre otras, y también permitirá agilizar las ayudas y licencias.

Críticas de la izquierda

El PSPV y Compromís criticaron que el nuevo decreto urgente "enmascara" la reducción de la distancia a la que se permite construir en el litoral "de los 500 metros actuales establecidos por el Pativel (Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del litoral de la Comunitat Valenciana) a 100 metros" y acusaron al Ejecutivo de aprobar "por la puerta de atrás" una norma de "destrucción del territorio".

"El PP está volviendo al urbanismo depredador de siempre", denunció el síndic socialista en Les Corts, José Muñoz, sobre el decreto aprobado por el Consell. Ante esta situación, el PSPV estudiará "con responsabilidad y sosiego" el decreto de simplificación, al estar "convencidos de que oculta muchas más cosas. A su juicio, este decreto "ómnibus" esconde «otro tipo de reformas" y "las políticas más oscuras del PP" al haberse "aprobado por la vía de urgencia".

"Satisfacción" en las renovables

La patronal valenciana de las energías renovables Avaesen considera «muy positiva» la nueva norma relativa al sector que se incluye en el decreto simplificación de la Generalitat. La entidad mostró ayter su "satisfacción" porque la regulación recoge gran parte de las reivindicaciones que la asociación lleva reclamando durante meses para tramitar las nuevas instalaciones "con garantías, seguridad jurídica y que permita clarificar la situación de los más de 400 expedientes de proyectos renovables en tramitación".