Primeras palabras de la bailarina que denunció a Nacho Cano: "Me echaron por razones personales y sufrí discriminación"

Leslie, la trabajadora mexicana que denunció a Nacho Cano y que él dijo que se la echó por "conflictiva", ha asegurado este miércoles en TardeAR que la llegada de sus compañeros y de ella a España fue "irregular" y que sufrió "discriminación".

En esta entrevista en exclusiva, la bailarina dio su versión, opuesta a la del artista, sobre los hechos investigados que provocaron la detención del productor de Malinche, musical sobre el que el artista explicó que quería llevar a México y, por ello, trajo estudiantes en prácticas a nuestro país con un programa de becas.

Sin embargo, Leslie afirmó que ella y otros contratados llegaron a España con visas de visitantes, aunque la intención era permanecer entre diez meses y un año para trabajar en su obra: "Nos trajo en condiciones irregulares, entramos aquí como turistas con intención de quedarnos de diez meses a un año".

Según la denunciante, no la expulsaron por "conflictiva", como defendió Nacho Cano y corroboraron otros de los estudiantes. "Me sacaron por razones personales a la persona que me trajo", argumentó la bailarina en su charla con el equipo de TardeAR.

La denunciante describió las condiciones de vida como precarias y mencionó que debían compartir una nevera "entre 18 personas". Asimismo, declaró haber sentido rechazo por parte del músico: "Recibí discriminación".

Leslie expresó que sentía que esta era la oportunidad de su vida y llegó a España "con las expectativas muy altas", pero no fue así. "Todo fue una mentira", concluyó la entrevistada, no sin antes sostener que vive en "una incertidumbre constante".