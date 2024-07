Dónde está la pantalla gigante de Sevilla para ver la final de la Eurocopa

España ya está en la final de la Eurocopa tras un histórico partido contra la selección francesa en el que Lamine Yamal y Dani Olmo marcaron dos goles. El domingo, 14 de julio, a las 21.00 horas la Roja volverá al campo de juego para disputar un nuevo encuentro en el que luchará por hacerse con el título de Campeón de Europa.

Esta cita será en el Estadio Olímpico de Berlín y los sevillanos podrán disfrutar del partido en una amplia pantalla situada en las calles de la capital andaluza. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Sevilla, tras el éxito que tuvo la pantalla instalada en la ciudad por la organización del Icónica Santander Fest.

Todavía no se han desvelado los diferentes puntos donde estarán ubicadas dichas pantallas, aunque una de ellas podría estar en la icónica Plaza de España. Este marte miles de aficionados se reunieron en este punto para ver el partido porque los organizadores del Icónica habilitaron una pantalla para que los asistentes al concierto de The Prodigy no se perdiesen el encuentro con la selección francesa.