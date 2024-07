Pedro Piqueras confiesa cuál ha sido la "última droga" que ha tomado

Pedro Piqueras ha sido el último invitado estrella en el programa de radio Herrera en COPE. El televisivo ha confesado a Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera, algunas de sus anécdotas más desconocidas, tanto a nivel personal como profesional. Así, en una conversación de lo más amena, ha reflexionado sobre su carrera.

La vocación por el periodismo es algo que le viene a Piqueras desde muy pequeño. "Siempre me ha gustado contar cosas. Me enamoré del periodismo, pero también de la música. Luego tiré por el periodismo porque me pareció más cercano", ha asegurado el televisivo. De hecho, según ha asegurado, fue gracias a que su padre compraba el diario Pueblo, lo que hizo que quisiera ser periodista finalmente.

Aunque, no solo habló sobre su vida profesional. Y es que, gracias a la visita del médico Fernando Caudilla, experto en drogodependencia, el televisivo confesó cuál fue la "última droga" que había tomado. El sanitario propuso la pregunta sin saber quién sería el encargado de responderla, pero lo que no se hubiera imaginado era la respuesta que daría.

"Creo que esto es una droga", aseguró Piqueras señalando su teléfono móvil. "Hay que ser más seguros, tener una madurez mayor de la que se tiene, para no necesitar estas cosas", reflexionó el periodista, asegurado que la influencia de los smartphones puede suponer una "adicción moderna".

Por eso, especialmente para los más jóvenes, el "pantallismo" puede suponer problemas mucho más allá de simplemente estar todo el tiempo pendiente del dispositivo. Porque ha conocido casos de intentos de suicido debido al uso excesivo de estos: "Lo que se está creando es algo tremendo, yo veo por la gente poniendo caras para verse más guapo. ¿sin el 'like' no se puede vivir?".

La cuenta oficial de la Cope ha compartido el momento de la entrevista a través de Instagram y cuanta actualmente con más de 28.000 'me gusta'. "Muy buena respuesta", "es más serio de lo que creemos" o "que hran reflexión" han sido las reacciones de muchos de los seguidores.