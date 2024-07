El motivo por el que la mujer y la hija de Ozzy Osbourne hicieron llorar a una mujer: "Parecía que estábamos viendo una película"

Sharon y Kelly, mujer e hija de Ozzy Osbourne, respectivamente, se han convertido en las protagonistas de todos los titulares a raíz del accidente que han vivido en un vuelo. Todo ocurrió cuando la esposa del cantante hizo llorar a un pasajero por sus malos comentarios contra el que fuera vocalista de la banda de heavy Black Sabbath.

Así lo han explicado madre e hija en su pódcast, The Osbournes. "Subimos al vuelo. La última vez que papá estuvo en Inglaterra volamos desde Los Ángeles, embarcamos muy temprano porque no quería que todo el mundo lo viera subir", comenzó a explicar Kelly.

La joven ha asegurado que él se encontraba dibujando en su cuaderno cuando una mujer le vio. "Estaba muy enfadada, se sentó y, de repente, empezó a mirar hacia atrás, yo no le presté atención (...) Entonces se acercó un hombre y empezó a hablar mal de papá y yo le dije: 'Oye, deberías tener cuidado con lo que estás diciendo".

En ese momento, Sharon decidió responder a estas faltas de respeto: "Parecía que estábamos viendo una película. Nunca antes habíamos oído a nadie llamar 'pueblerina' a otra persona. Es que la mujer dijo, 'sé que no es tu culpa, porque eres una pueblerina".

Por eso, al escuchar la justificación de las Osbourne, sus seguidores no dudaron en defender sus acciones. "Yo habría hecho lo mismo" o "la gente cree que porque sois famosas no tenéis sentimientos y que debéis aceptarlo. Me alegro de que os defendierais a vosotras mismas y a vuestro padre", aseguraron algunos fans.