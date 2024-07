El juzgado suspende el cierre de los puestos de los expajareros de la Rambla de Barcelona: tiene tres días para pronunciarse

El juzgado número 1 del Contencioso Administrativo de Barcelona ha aceptado una de las peticiones de suspensión cautelarísima del cierre de los puestos de los expájaros de la Rambla previsto para este jueves. El juzgado tiene ahora tres días para pronunciarse al respecto, y hasta que haya una resolución el dispositivo queda suspendido.

Este martes el consistorio recordaba a los antiguos pajareros que este jueves debían entregar las llaves. El Ayuntamiento les envió el 26 de junio una diligencia de ejecución que les daba diez días para dejar los puestos y les alertaba de la ejecución forzosa si no lo hacían. Sin embargo, este martes los afectados manifestaban que no tienen intención de entregar las llaves, convencidos de que no hay ninguna orden judicial que les obligue a hacerlo.

El consistorio aclaró este martes que este jueves no habría desahucio alguno, y añadía que si los pajareros no entregaban las llaves se tomarían nuevas acciones.