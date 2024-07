Stoltenberg descarta una "amenaza militar inminente" de Rusia contra algún país de la OTAN

No, no hay "una amenaza militar inminente" de Rusia contra algún país de la OTAN. Así lo ha expresado el secretario general de la Alianza Atlántica en el inicio de una nueva jornada de la cumbre de Washington. "No creemos que haya una amenaza militar inminente contra ningún miembro de la OTAN. Rusia está ahora completamente inmersa en su guerra contra Ucrania, ha movido muchas fuerzas a la frontera con Polonia", resumió el dirigente noruego, que entra en la fase final en el cargo antes de ser sustituido por Mark Rutte a partir del mes de octubre.

Si bien desde el punto de vista militar la alerta no es roja, sí ha avisado Stoltenberg de que la amenaza es "constante" en lo relativo por ejemplo a los sabotajes y a los ciberataques. "Los miembros de la OTAN están invirtiendo en nuevas formas de capacidades de defensa. La inclusión de Suecia y Finlandia hace la Alianza más fuerte y a esos países más seguros y permite añadir fuerzas bien entrenadas a la Alianza", sostuvo en rueda de prensa, antes de reivindicar que los siguientes pasos tienen que seguir yendo en dirección al apoyo a Kiev.

No ha querido en cambio el noruego mojarse en la referencia que puedan tener las conclusiones de la cumbre sobre la futura entrada de Ucrania, pero los aliados tienen claro que el debate todavía no está ahí. "Tengo la esperanza de que los aliados apoyen el acceso de Ucrania a la Alianza. En términos de defensa vamos a garantizar que tenemos las fuerzas necesarias para hacer frente a los requisitos de nuestros planes militares, que son ambiciosos", expresó, consciente de que es precipitado hablar ahora de plazos o de un calendario a futuro.

Stoltenberg, por último, ha celebrado la evolución que ha tenido la OTAN en los últimos años, empujada eso sí por los acontecimientos. "Hace diez años acordamos destinar un 2 por ciento del PIB a los gatos en Defensa. En aquel momento, solo tres países destinaban este porcentaje y ahora son 23 los que cuentan con este presupuesto. Es una gran diferencia", concluyó.

Este miércoles no fue tan alarmista el secretario general de la OTAN como pareció serlo con su aviso del martes. "El mayor coste y el mayor riesgo será que Rusia gane en Ucrania. No podemos permitirlo. No solo envalentonaría al presidente Putin, sino que también envalentonaría a otros líderes autoritarios en Irán, Corea del Norte y China. Todos ellos apoyan la brutal guerra de Rusia. Todos quieren que la OTAN fracase. Así que el resultado de esta guerra dará forma a la seguridad mundial en las próximas décadas. El momento de defender la libertad y la democracia es ahora. El lugar es Ucrania", expuso.