Chábeli Iglesias valora su regreso a televisión 15 años después: "He podido hacer realidad uno de mis sueños"

Chábeli Iglesias ha cumplido uno de sus sueños, tal y como ella misma ha confesado, pues ha unido su pasión por la decoración con la televisión, a la que no volvía desde hacía 15 años. Y esto fue gracias a Iglesias: Hermanos a la obra, el programa que comparte con Julio José Iglesias y que se estrenó el pasado martes en La 1 de RTVE.

En el formato, la interiorista y su hermano se enfrentan a las reformas de las casas de famosos como Ana Obregón, Eva Longoria e, incluso, su propia madre, Isabel Preysler. Y esta unión fraternal es la que ha hecho que esta fuera "una experiencia maravillosa" para ella.

"Me ha encantado poder pasar tanto tiempo junto a mi hermano Julio. Tenemos una gran conexión a la hora de trabajar juntos", sostuvo en una entrevista con ¡Hola!

"Julio es el responsable de llevar a cabo la reforma, poniendo en práctica mis ideas y haciéndolas realidad. Mientras que yo soy la encargada de diseñar el proyecto y todo lo relacionado con la decoración de interiores", explicó la celebrity. "En general, nos hemos compenetrado a la perfección y los dos hemos sido bastante organizados".

Según relató, su hermano fue uno de los que puso el toque divertido durante las grabaciones, pues cambiaba "las cosas de lugar" o ponía "sus manos en los cristales limpios" justo antes de enseñar el resultado final.

Por todo ello, Chábeli Iglesias considera que este programa "ha sido muy gratificante": "He podido hacer realidad uno de mis sueños, que es llevar a un medio que me fascina, como es la televisión, lo que me apasiona, la decoración".

El motivo de su ausencia televisiva

No pisaba este medio desde hacía 15 años, aunque sí que hizo una aparición en septiembre de 2023 por el 80 cumpleaños de su padre, Julio Iglesias, en Lazos de sangre.

"Es verdad que estuve mucho tiempo sin hacer televisión, lo último fue el programa que hice en Estados Unidos llamado El show de Chábeli", recordó a la citada revista. Antes de aquello, presentó programas como Al sol en los 90 en Antena 3 e hizo apariciones en ¿Qué apostamos? y otros espacios estadounidenses.

La socialite, que está afincada desde hace años en Miami y el rodaje de su programa la trajo de vuelta a casa de su madre en Madrid, aseguró a ¡Hola! que, durante estos años de ausencia televisiva, le "han presentado muchos proyectos", pero ha sido este el que llenaba todas sus expectativas de lo que quería hacer: "En él puedo llevar a cabo dos de mis grandes pasiones, la decoración y las reformas".

Además, desveló que había un motivo principal por el que había estado alejada de la pequeña pantalla, su familia. "Ahora que mis hijos han crecido, ya puedo dedicarme más tiempo a otras parcelas de mi vida, en este caso, la televisión", añade, en referencia a Alejandro, de 22 años, y Sofía, de 12, los dos hijos que tiene con Christian Fernando Altaba, con el que se casó en 2001.