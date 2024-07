Oriana, amiga "íntima" de Álvaro Muñoz Escassi, sobre María José Suárez: "Ella es conocedora de todo"

La ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez se ha convertido en el tema del verano y ha logrado desbancar de las portadas y de los programas del corazón al embarazo de Alejandra Rubio. El pasado fin de semana, el jinete se sentó en el plató de ¡De viernes!, desde donde aseguró que mantenía una relación abierta con la modelo.

Una información que Suárez se ha esforzado en desmentir tanto a través de sus redes sociales como mediante una exclusiva para la revista Diez minutos.

Este miércoles, Kike Calleja, colaborador del Club Social de Vamos a ver, ha desvelado la conversación que ha podido tener con Oriana, una de las amigas de Escassi que ha asegurado haber tenido "encuentros" con el jinete.

Según ha apuntado Calleja, Oriana es una mujer transexual de 29 años y natural de Venezuela, aunque lleva una década afincada en España. Además, la joven conoce a Escassi desde hace varios años y, según el reportero, tienen una amistad "bastante íntima".

Asimismo, Oriana ha destacado que habló con Álvaro Muñoz Escassi el mismo día de su entrevista en ¡De viernes!: "Me sorprendió la parte de que María José diga que es desconocedora cuando ella es conocedora de todo esto. Si escucha esto, va a saber quién soy yo". Finalmente, acerca de Escassi, Oriana no tiene nada malo que decir: "Él, como persona, es superespectacular, muy caballeroso, no tendría nada malo que decir de él".