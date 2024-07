El exabogado de 'El Yoyas': "Fayna no debe tener miedo a Carlos cuando salga de prisión"

Carlos Navarro, más conocido como 'El Yoyas' fue detenido el pasado mes de junio después de un año y medio fugado de la Justicia. El arresto provocó un verdadero shock para Fayna Bethencourt, su expareja y víctima de sus ataques.

Este miércoles, En boca de todos ha contactado en directo con Esteban Gómez, exabogado de Carlos Navarro, pues fue despedido por el fugitivo y por la familia de este: "Soy una persona que he hablado muy claro y yo no puedo responder por alguien que se ha fugado. Yo seguía con una designa de privada y no de oficio y he intentado cumplir con mi deber".

"Es una primicia de hace tan solo media hora, el Tribunal Constitucional ha agotado la última bala que teníamos y ha inadmitido el recurso de amparo contra la negativa a la revisión de la sentencia", ha señalado Esteban Gómez.

Por su parte, Nacho Abad ha cuestionado al abogado: "¿Carlos Navarro le ha dejado por no atacar a Fayna en los medios de comunicación?"; a lo que el letrado ha respondido: "Sí, me dijeron que fuera más duro y que dijera que es una mentirosa".

Pese a esto, Esteban Gómez ha asegurado que lo único que él ha hecho ha sido dar voz a los argumentos jurídicos: "Habría que ver si Carlos, con la famosa entrevista a El Mundo realizó un agravio a Fayna y quién fue el responsable o por qué ha estado tanto tiempo oculto".

"Hay que preguntarse por qué el libro biográfico que publicó contra la violencia doméstica a Fayna no le interesa dar luz, ¿no?", ha agregado el exabogado, algo que ha indignado a Nacho Abad: "No quiero entrar ahí porque es dar credibilidad a Carlos Navarro y para mí tiene cero. Un hecho objetivo es que él coge del cuello a Fayna porque 'se lo merecía'. Otro hecho objetivo es que ha sido condenado por malos tratos a más de cinco años y que se ha escondido cuando las autoridades lo estaban buscando".

Asimismo, el presentador del matinal de Cuatro ha preguntado a Esteban Gómez si Fayna Bethencourt debería tener miedo cuando Carlos Navarro salga de prisión, a lo que el exabogado del preso ha señalado: "No. Él no tuvo una orden de alejamiento de sus hijos y la respetó".

Finalmente, Nacho Abad ha sentenciado: "Aquí no hay una versión contra la otra, no quiero entrar en ese debate. Una vez que hay sentencia firme no hay debate. Este es un caso de violencia de género y si usted ha escuchado los audios de Carlos Navarro, el nivel de violencia verbal a mí me preocupa. Si yo fuese Fayna, estaría muy preocupado pensando cuando este hombre salga de prisión".